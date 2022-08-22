Еженедельно RUS TVNET рассказывает, как звезды провели свои выходные. В Латвии знаменитости продолжают посещать мероприятия.
Фото ⟩ Пугачева в Splendid Palace, Амината на Бали, а Галкин на дереве
Пугачева в Splendid Palace, Амината на Бали, а Галкин на дереве
Ольга Бузова загорала
Ольга Серябкина мылась
Демис Карибидис готовил
Ира Смелая играла в гольф
Наталья Рудова каталась на яхте
Рената Литвинова в демоническом образе
Настя Каменских была в Ирпене
Максим Галкин лазил по деревьям
Алла Пугачева приехала на премьеру фильма "Жена Чайковского" в Splendid Palace
Катерина Варнава на фотосессии
Амината отправилась на Бали
Ксения Собчак загорала в Турции
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!
Ключевые слова