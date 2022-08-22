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Фото ⟩ Пугачева в Splendid Palace, Амината на Бали, а Галкин на дереве

rus.tvnet.lv
Пугачева в Splendid Palace, Амината на Бали, а Галкин на дереве
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Фото: Instagram/ коллаж RUS TVNET

Еженедельно RUS TVNET рассказывает, как звезды провели свои выходные. В Латвии знаменитости продолжают посещать мероприятия. 

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Максим Галкин Фото: instagram.com/maxgalkinru

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