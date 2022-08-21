Передача: Несмотря на запрет, "Газпром" допускают к собраниям акционеров Latvijas gāze

Поэтому, по его мнению, влияние "Газпрома" на распределение газа в Латвии несет риски.

"Что произошло в Европе с газопроводом Nord stream: "Газпром" мог спокойно сообщить, что ему не хватает деталей, турбин для какого-то этапа Nord stream - мол, мы больше не можем оснащать вас газом. Хватило бы снижения давления на паре редукционных станций и объявления о том, что имеющееся оборудование не работает, санкции не позволяют это обеспечить, и это теоретически можно сделать и с поставками Latvenergo", - отмечает Абеле.

Распределение газа осуществляет дочернее предприятие LG - Gaso, у которого те же самые владельцы: "Газпром", Itera Latvija, люксембургский инвестиционный фонд Marguerite и немецкая Uniper Ruhrgas. По важным вопросам большинство голосов обеспечивают "Газпром" и Itera, владельцами которой являются "Роснефть" и Юрис Савицкис. У них шесть из 11 голосов LG и совета Gaso, во главе которого - сотрудники "Газпрома" высокого ранга.

Действительно ли Gaso независимо и не имеет влияния со стороны LG, ежегодно проверяет регулятор общественных услуг. И пока что "на бумаге" все было хорошо.

Однако этим летом в LG значительно изменился баланс сил. В июне Сейм проголосовал, что российские и белорусские предприятия не могут серьезно соучаствовать в значимых для национальной безопасности компаниях. Соответственно, такие акционеры потеряли право голоса и в LG.