Этим летом вступили в силу изменения в законе, которые лишают российские и белорусские предприятия права голоса в латвийских компаниях, важных для национальной безопасности. Относится этот запрет и к Latvijas gāze (LG), дочернее предприятие которого отвечает за разделение газа в Латвии. Как выяснила передача De Facto Латвийского телевидения, вопреки ограничениям российская компания "Газпром" в последних собраниях акционеров LG все-таки принимала участие.
Передача: Несмотря на запрет, "Газпром" допускают к собраниям акционеров Latvijas gāze
В августе LG дважды сообщило, что в его распоряжении не будет достаточных резервов газа, чтобы обеспечить требования закона о хранящемся в Инчукалнсе объеме газа для домохозяйств. Эти сообщения, которые противоречат данным Министерства экономики, наводят на мысль, что LG не хочет или действительно не может обеспечить перед отопительным сезоном газ в нужном объеме.
Однако в условиях начатой Россией войны есть еще одна нерешенная проблема - в Латвии за доставку газа до адресатов отвечает дочернее предприятие LG, крупнейшим акционером которого через посредников является "Газпром".
Пытаясь покончить несколько лет назад с монополией российского газа, главное внимание обращали на независимость больших трубопроводов и Инчукалнского подземного газохранилища. Однако маленькие трубопроводы, или газораспределительная система, так и остались в ведении бывшего монополиста "Газпрома".
Консультант в сфере энергетики Гатис Абеле считает, что на Latvijas gāze сейчас нельзя полагаться, так как компания неразрывна с акционером "Гапромом": "Еще с прошлого года, когда началось осознанное ограничение поставок российского газа в Европу, стали расти цены, мы уже тогда видели, что в Latvijas gāze не думали о поиске альтернативных источников поставок, так как это шло бы в противоречие с позицией акционеров".
Поэтому, по его мнению, влияние "Газпрома" на распределение газа в Латвии несет риски.
"Что произошло в Европе с газопроводом Nord stream: "Газпром" мог спокойно сообщить, что ему не хватает деталей, турбин для какого-то этапа Nord stream - мол, мы больше не можем оснащать вас газом. Хватило бы снижения давления на паре редукционных станций и объявления о том, что имеющееся оборудование не работает, санкции не позволяют это обеспечить, и это теоретически можно сделать и с поставками Latvenergo", - отмечает Абеле.
Распределение газа осуществляет дочернее предприятие LG - Gaso, у которого те же самые владельцы: "Газпром", Itera Latvija, люксембургский инвестиционный фонд Marguerite и немецкая Uniper Ruhrgas. По важным вопросам большинство голосов обеспечивают "Газпром" и Itera, владельцами которой являются "Роснефть" и Юрис Савицкис. У них шесть из 11 голосов LG и совета Gaso, во главе которого - сотрудники "Газпрома" высокого ранга.
Действительно ли Gaso независимо и не имеет влияния со стороны LG, ежегодно проверяет регулятор общественных услуг. И пока что "на бумаге" все было хорошо.
Однако этим летом в LG значительно изменился баланс сил. В июне Сейм проголосовал, что российские и белорусские предприятия не могут серьезно соучаствовать в значимых для национальной безопасности компаниях. Соответственно, такие акционеры потеряли право голоса и в LG.
Это означает, что право голоса на предприятии теперь - у фонда Marguerite, Uniper и маленьких акционеров. Возможно, это позволит сдвинуть с места вопрос о полном отделении Gaso от LG. Это несколько месяцев назад уже безуспешно предлагал акционер Marguerite.
Однако в LG последние изменения в законах интерпретируют не так, как в Министерстве экономики. LG позволило "Газпрому" участвовать в собраниях акционеров, в том числе и в заседании 8 августа,
но по вопросу о реорганизации "Газпром" не голосовал, известно De Facto. Itera Latvija в собрании акционеров участия не принимала.
Представители министерства подтвердили, что, даже только регистрируя "Газпром" на собрание акционеров, "нарушается закон".
Пока участие "Газпрома" не затянуло процесс отделения Gaso, однако как допуск "Газпрома" потенциально может помешать в будущем, так как за реорганизацию должны будут проголосовать 85% представленных на собрании акционеров. Если "Газпром" захочет мероприятие саботировать, то голосов может не хватить.
Минэкономики подтвердило, что будет говорить с руководством предприятия о правильной интерпретации закона, в частности о том, что "Газпром" должен держаться от собраний акционеров подальше.
LG в интервью об отделении предприятия Gaso отказало, обосновав это тем, что данный вопрос может комментировать только руководитель Айгар Калвитис, но он в отпуске.
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