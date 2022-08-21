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В России столкнулись две фуры и микроавтобус: погибли 16 человек

rus.tvnet.lv
В России столкнулись две фуры и микроавтобус: погибли 16 человек
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Фото: Shutterstock

В Ульяновской области России в воскресенье в результате столкновения микроавтобуса с двумя фурами погибли минимум 16 человек, а троих пострадавших доставили в больницу в тяжелом состоянии.

ДТП произошло на трассе М-5 в районе села Прасковьино в Николаевском районе.

По предварительной информации, фура не затормозила вовремя и врезалась в микроавтобус, который ждал своей очереди на выезд на участок дороги, где проходит ремонт. В результате, микроавтобус оказался зажатым между двумя фурами.

По информации местных СМИ, погибшие и пострадавшие - граждане Казахстана.

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