В Ульяновской области России в воскресенье в результате столкновения микроавтобуса с двумя фурами погибли минимум 16 человек, а троих пострадавших доставили в больницу в тяжелом состоянии.
В России столкнулись две фуры и микроавтобус: погибли 16 человек
В России столкнулись две фуры и микроавтобус: погибли 16 человек
ДТП произошло на трассе М-5 в районе села Прасковьино в Николаевском районе.
По предварительной информации, фура не затормозила вовремя и врезалась в микроавтобус, который ждал своей очереди на выезд на участок дороги, где проходит ремонт. В результате, микроавтобус оказался зажатым между двумя фурами.
По информации местных СМИ, погибшие и пострадавшие - граждане Казахстана.
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