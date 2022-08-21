Предвыборные метаморфозы некоторых латвийских партий

Гораздо необычнее выглядят метаморфозы других партий. Так, например, в свое время партия Александра Мирского Alternative, которой последние пару лет руководит бывший вице-мэр Риги Вадим Баранник, теперь называется "Сила народной власти". Ее председатель - известный различными бойкотами и ношением желтых жилетов активист Валентин Еремеев. В руководство партии он попал в мае, когда на собрании 52 членов партии в Zoom было уволено предыдущее правление и назначен Еремеев с соратниками.

Баранник утверждает, что узнал об этом только после собрания, однако воспринял произошедшее без эмоций. "Я тогда сразу же написал правлению партии, что выхожу из нее", - сказал Баранник.

В свою очередь из слов Еремеева исходит, что Баранник поддержал изменения в партии сам.

Самые большие интриги - в партии "За Новое Согласие". Основанную в свое время предпринимателем Юрием Журавлевым партию в июне переняли активисты основанного на волне ковид-ограничений общества "Слуги народа" во главе с Айнаром Смансом. Они стали членами правления, а партию переименовали в "Слуги народа Латвии". Протокол собрания партии свидетельствует, что еще 20 февраля руководство партии созвало собрание, которое состоялось четыре месяца спустя - 22 июня - в помещениях партии на улице Чака. Собранием, на которое пришли 45 членов, руководил бывший соратник Журавлева Янис Кузин, который и подал все изменения в регистр.