Эти выборы в Сейм будут уже вторыми, на которых действуют ограничения на участие. Списки кандидатов могут подавать партии и объединения партий, в которых минимум 500 членов, кроме того, политические силы должны быть основаны не позже чем за год до выборов.
Предвыборные метаморфозы некоторых латвийских партий
Как сообщает передача De Facto Латвийского телевидения - такие партии в этом году были довольно популярным товаром на латвийском политическом рынке, на котором амбициозных личностей с желанием создать политическую силу оказалось больше, чем новооснованных партий.
Некоторые привлекли старые партии, чтобы сохранить бренд нынешних политических объединений. Однако есть и случаи, когда партии со всеми членами незадолго до выборов перенимаются и переделываются полностью - сменяется лидер, правление, постулаты и даже название.
В данный момент в регистр политических партий вписаны 69 партий. Более десятка находятся в процессе ликвидации, другие не подали информацию о числе членов - минимальное составляет 200. Из основанных за последние два года шести партий пять создавались с целью принять участие в выборах в Сейм. В начале прошлого года партии основали депутат Сейма Алдис Гобземс и бывший депутат Рижской думы Алексей Росликов, в свою очередь прошлой весной - в свое время называемый олигархом Айнар Шлесерс и ковид-скептик Артур Бернис. Осенью партию вместе основали бывший глава МВД Сандис Гиргенс и депутат Сейма Вячеслав Домбровский, однако их политические пути разошлись.
На участие в выборах в Сейм заявки подали и политические силы, которые активными стали лишь в последние месяцы. Закон о выборах в Сейм не нарушен, так как формально это не новые, а давно основанные партии.
Например, избранная по списку "Согласия" депутат Сейма Юлия Степаненко, которая за время Сейма этого созыва успела покинуть партию "Честь служить Риге" и побывать среди основателей как партии Гобземса, так и Шлесерса, в том числе и в должности председателя правления, весной осталась без политического тыла. Однако летом она стала руководителем партии "Суверенная власть".
Эту партию несколько лет назад как Союз "Сердце Латгале" основал бывший мэр Резекне и бывший депутат Сейма и министр Эрнест Юрканс. Этой весной партия сменила название на "Закон. Ответственность. Порядок".
Юрканс в правлении партии остался, однако его председателем был избран бывший депутат Рижской думы Вячеслав Степаненко. Под его руководством партия за несколько месяцев приняла порядка 300 членов и достигла необходимой для участия в выборах в Сейм цифры в 500 членов. В конце июня Вячеслав Степаненко передал руководство партией жене, депутату Сейма Юлии Степаненко. За это проголосовали 16 присутствующих членов партии, была поддержана и смена названия на "Суверенная власть". Это уже третья партия, в руководство которой за последние пару лет попала депутат. Она уверена, что пройдет в Сейм.
Гораздо необычнее выглядят метаморфозы других партий. Так, например, в свое время партия Александра Мирского Alternative, которой последние пару лет руководит бывший вице-мэр Риги Вадим Баранник, теперь называется "Сила народной власти". Ее председатель - известный различными бойкотами и ношением желтых жилетов активист Валентин Еремеев. В руководство партии он попал в мае, когда на собрании 52 членов партии в Zoom было уволено предыдущее правление и назначен Еремеев с соратниками.
Баранник утверждает, что узнал об этом только после собрания, однако воспринял произошедшее без эмоций. "Я тогда сразу же написал правлению партии, что выхожу из нее", - сказал Баранник.
В свою очередь из слов Еремеева исходит, что Баранник поддержал изменения в партии сам.
Самые большие интриги - в партии "За Новое Согласие". Основанную в свое время предпринимателем Юрием Журавлевым партию в июне переняли активисты основанного на волне ковид-ограничений общества "Слуги народа" во главе с Айнаром Смансом. Они стали членами правления, а партию переименовали в "Слуги народа Латвии". Протокол собрания партии свидетельствует, что еще 20 февраля руководство партии созвало собрание, которое состоялось четыре месяца спустя - 22 июня - в помещениях партии на улице Чака. Собранием, на которое пришли 45 членов, руководил бывший соратник Журавлева Янис Кузин, который и подал все изменения в регистр.
Теперь же Журавлев утверждает, что Кузин действовал без ведома остального правления партии, и обещает обратиться в правозащитные учреждения.
По его словам, во время перенятия партии он болел ковидом, поэтому узнал об этом позже, а Кузин на его звонки не отвечает. Однако Кузин в разговоре с De Facto все обвинения отвергает - об изменениях он действительно начал думать зимой, так как хотел дистанцировать партию от Журавлева, которому было выдвинуто обвинение в публичном призыве выступать против независимости Латвии. Весной 2020 года Журавлев на радио попросил президента России Владимира Путина оккупировать Латвию, и теперь это дело рассматривает суд.
Есть сомнения и в количестве членов партии. Виртуально их более 500, что дает право принимать участие в выборах, но на деле на собрания приходят лишь десятки, а с сотнями старых членов партии новое правление вообще не знакомо.
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