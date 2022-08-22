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За последние три дня выявлено 2070 новых случаев Covid-19. Умерли 4 человека

В больницах - 265 пациентов
rus.tvnet.lv
За последние три дня выявлено 2070 новых случаев Covid-19. Умерли 4 человека
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Концерт Prāta vētra. Иллюстративное фото
Концерт Prāta vētra. Иллюстративное фото Фото: Jānis Škapars/TVNET

За последние три дня в Латвии зарегистрировано 2070 новых случаев Covid-19, скончались четыре человека, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Умершие входили в возрастную группу от 70 до 89 лет:

  • один человек - в возрасте от 70 до 79 лет,
  • три человека - в возрасте от 80 до 89 лет.

Из них два человека не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, два человека были вакцинированы.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составил 940,2 случая на 100 тысяч населения.

Был проведен 8081 лабораторный тест на Covid-19, 28,1% из них оказались положительными. Из выявленных зараженных 855 не были привиты против коронавируса или не завершили курс вакцинации, 1215 заболевших были вакцинированы.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 был лабораторно подтвержден у 891 726 человек.

Госпитализации

В настоящее время в больницах находятся 265 пациентов с Covid-19, у 107 человек это основной диагноз, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

В минувшую пятницу в больницах находились 264 пациента с коронавирусом.

У 96 пациентов среднетяжелое течение заболевания, 11 человек - в тяжелом состоянии.

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