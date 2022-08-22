МИД Германии: Путин отказывается вести переговоры даже по самым простым вопросам

Выступая в воскресенье, 21 августа, на дне открытых дверей федерального правительства в Берлине, Бербок заявила, что Путин отказывается вести переговоры даже по таким общим вопросам, как сотрудничество в области международного гуманитарного права, а также отказывается принимать другие страны в качестве посредников по урегулированию конфликта.

Поскольку в настоящее время невозможно договориться об окончании войны путем переговоров, у Германии "есть выбор: либо ничего не делать, либо мы говорим, что поддерживаем (Украину) в военном отношении, чтобы пресечь дальнейшее продвижение россиян".

В сложившейся ситуации она видит военную поддержку украинцев единственным путем, по которому может пойти Германия, "каким бы ужасным он ни был".

По словам Бербок, альтернативой в этой ситуации "было бы просто бросить миллионы людей на произвол судьбы". Германия не может взять на себя такую ​​ответственность, сказала она.

В плане поддержки Украины правительство Германии делает то же, что и другие страны. По словам министра, Германия снабжает вооруженные силы Украины оружием со складов бундесвера, но помощь стран не стоит рассматривать как соревнование в том, кто и как много предоставит Украине хорошего или малоэффективного оружия.

По мнению Бурбок, демократические страны должны попытаться совместно поддержать Украину, потому что "речь идет о защите человеческой жизни". Правительство Германии старается сделать для этого все возможное, не переходя при этом черту, за которой страна становится участником войны.