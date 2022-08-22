ВИДЕО ⟩ 8 секунд на гол. Мбаппе повторил рекорд Франции 30-летней давности

Это произошло в матче Лиги 1 против "Лилля". Сразу после розыгрыша мяча с центра поля Мбаппе получил проникающую передачу от Лионеля Месси и забил гол, перебросив мяч через вратаря. Форвард забил гол уже на 8-й секунде встречи.

Посмотрите, как это было.

Этот гол стал самым быстрым в истории Лиги 1 со времён начала ведения статистики Opta (с сезона 2006/2007). Мбаппе повторил достижение футболиста "Кана" Мишеля Рио в матче против "Канн" от 15 февраля 1992 года.

Французский форвард в итоге оформил хет-трик, бразилец Неймар сделал дубль, а Месси и Ашраф Хакими отправили в ворота "Лилля" по одному голу. В итоге "ПСЖ" переиграл соперника с крупным счётом 7:1.

"ПСЖ" одержал третью подряд победу на старте сезона Лиги 1 и занимает 1-е место в турнирной таблице. В следующем туре команда встретится с "Монако".