Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе повторил рекорд французской Лиги 1, став автором одного из самых быстрых голов в истории чемпионатов Франции.
ВИДЕО ⟩ 8 секунд на гол. Мбаппе повторил рекорд Франции 30-летней давности
Это произошло в матче Лиги 1 против "Лилля". Сразу после розыгрыша мяча с центра поля Мбаппе получил проникающую передачу от Лионеля Месси и забил гол, перебросив мяч через вратаря. Форвард забил гол уже на 8-й секунде встречи.
Посмотрите, как это было.
Этот гол стал самым быстрым в истории Лиги 1 со времён начала ведения статистики Opta (с сезона 2006/2007). Мбаппе повторил достижение футболиста "Кана" Мишеля Рио в матче против "Канн" от 15 февраля 1992 года.
Французский форвард в итоге оформил хет-трик, бразилец Неймар сделал дубль, а Месси и Ашраф Хакими отправили в ворота "Лилля" по одному голу. В итоге "ПСЖ" переиграл соперника с крупным счётом 7:1.
"ПСЖ" одержал третью подряд победу на старте сезона Лиги 1 и занимает 1-е место в турнирной таблице. В следующем туре команда встретится с "Монако".
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