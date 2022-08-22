Рижская дума не разрешит РСЛ провести акцию протеста против сноса памятника в Пардаугаве

Он подчеркивает, что такое решение было принято на основании мнения правоохранительных органов, а также в связи с тем, что РСЛ собирался провести акцию протеста на территории, окруженной защитным ограждением, которое будет возведено вокруг памятника.

Уже сообщалось, что сопредседатель РСЛ Мирослав Митрофанов подал заявку на проведение акции протеста. Мероприятие планировалось в парке Победы на площади за памятником.

Митрофанов также пообещал обратиться в суд, если протест будет запрещен.

Уже сообщалось, что, по оценке Службы государственной безопасности VDD, нельзя исключать провокаций при демонтаже памятника в Пардаугаве, в том числе попытки прокремлевски настроенных лиц остановить или отсрочить снос памятника.

VDD постоянно следит за мероприятиями, связанными с предстоящим демонтажем памятника. Для выявления рисков национальной безопасности VDD оценивает события, связанные с планируемым демонтажем как в Латвии, так и за ее пределами.

5 августа Комитет по финансовым и административным делам Рижской думы поддержал решение о предоставлении финансирования на демонтаж памятника в парке Победы.

В целом на снос памятника предполагается потратить около 2,1 млн евро.

Учитывая время, отведенное на демонтаж памятника, застройщик не будет использовать традиционный метод сноса. Вполне вероятно, что памятник будет демонтирован путем его обрушения.

В понедельник, 22 августа, Рижская дума провела пресс-конференцию, на которой рассказала, как будет происходить демонтаж памятника.