Latvijas gāze представит предложения по обеспечению домохозяйств природным газом

Он заявлил, что это делается, несмотря на недостаточное количество природного газа в Инчукалнском подземном хранилище газа и ограниченные возможности газоснабжения.

Latvijas gāze также разработала предложения и план газоснабжения и планирует в ближайшее время представить его Министерству экономики и Комиссии по регулированию общественных услуг.

В сообщении также говорится, что Latvijas gāze продолжает работать над сценариями будущего управления компании Gaso, чтобы обеспечить выполнения требований, изложенных в Законе о национальной безопасности, а именно для того, чтобы Gaso, как коммерческая компания, важная для национальной безопасности, не получила значительного влияния со стороны российских или белорусских компаний, как это произошло сейчас, говорится в сообщении.