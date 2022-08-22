AS "Latvijas gāze" продолжает работать над решениями для обеспечения пользователей или домохозяйств природным газом в следующем отопительном сезоне, сообщил председатель правления компании Айгарс Калвитис в заявлении для фондовой биржи Nasdaq Riga.
Latvijas gāze представит предложения по обеспечению домохозяйств природным газом
Он заявлил, что это делается, несмотря на недостаточное количество природного газа в Инчукалнском подземном хранилище газа и ограниченные возможности газоснабжения.
Latvijas gāze также разработала предложения и план газоснабжения и планирует в ближайшее время представить его Министерству экономики и Комиссии по регулированию общественных услуг.
В сообщении также говорится, что Latvijas gāze продолжает работать над сценариями будущего управления компании Gaso, чтобы обеспечить выполнения требований, изложенных в Законе о национальной безопасности, а именно для того, чтобы Gaso, как коммерческая компания, важная для национальной безопасности, не получила значительного влияния со стороны российских или белорусских компаний, как это произошло сейчас, говорится в сообщении.
Уже сообщалось, что объем природного газа для снабжения смежных потребителей в отопительный сезон составляет 1,15 тераватт-часа (ТВтч), поэтому по решению правительства Latvijas gāze обязана хранить указанный объем природного газа до 30 сентября. Однако с 1 октября по 30 апреля 2023 года количество природного газа в хранилище на первое число каждого месяца должно быть равно разнице между 1,15 ТВтч и количеством, фактически поставленным подключенным пользователям с 1 октября 2022 года по последний день предыдущего месяца. Публичный трейдер не имеет права передавать эти запасы другим пользователям системы.
На прошлой неделе Министерство экономики опубликовало заявление, в котором говорится, что в Инчукалнском подземном газохранилище на имя Latvijas gāze хранится больше природного газа, чем необходимо для обеспечения домохозяйств.
Conexus также подтверждает, что объем запасов природного газа Latvijas gāze, который имеется в Инчукалнском подземном газохранилищев настоящее время выше, чем того требуют принятые Кабинетом министров "Правила снабжения потребителей энергии во время объявления раннего предупреждения и уровня тревоги".
Крупнейшими акционерами Latvijas gāze являются российский "Газпром" (34%), Marguerite Gas II.S.a.r.l. (28,97%), немецкая компания Uniper Ruhrgas International GmbH (18,26%) и SIA Itera Latvija (16%).
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