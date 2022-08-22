Во вторник в Латвию вернется жара

Синоптики прогнозируют, что погода будет преимущественно солнечной. Ближайшей ночью в некоторых частях западной и центральной части страны пройдут кратковременные дожди, днем в некоторых регионах Курземе возможны грозы.

В ночь на вторник будет дуть слабый восточный, северо-восточный ветер, местами образуется туман. Температура воздуха понизится до +14...+19 градусов.

Днем ожидается слабый восточный, юго-восточный ветер.

В Риге во вторник будет сухая и солнечная погода, температура воздуха ночью опустится до +16...+18 градусов, днем воздух прогреется до +29...+30 градусов.