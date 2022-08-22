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Во вторник в Латвию вернется жара

rus.tvnet.lv/LETA
Во вторник в Латвию вернется жара
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Фото: LETA

Во вторник, 23 августа, температура воздуха в Латвии повысится до +26...+31 градуса, на Курземском побережье Рижского залива - до +23...+25 градусов.

Синоптики прогнозируют, что погода будет преимущественно солнечной. Ближайшей ночью в некоторых частях западной и центральной части страны пройдут кратковременные дожди, днем в некоторых регионах Курземе возможны грозы.

В ночь на вторник будет дуть слабый восточный, северо-восточный ветер, местами образуется туман. Температура воздуха понизится до +14...+19 градусов.

Днем ожидается слабый восточный, юго-восточный ветер.

В Риге во вторник будет сухая и солнечная погода, температура воздуха ночью опустится до +16...+18 градусов, днем воздух прогреется до +29...+30 градусов.

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