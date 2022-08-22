Между удавом и гадюкой. Что происходит с российской экономикой во время войны?

Некоторые западные магазины окончательно ушли с российского рынка Фото: Getty Images

"Мы избежали апокалиптических сценариев, и кажется, что уже мы не вернемся в эту точку", - говорит главный экономист "Ренессанс Капитала" Софья Донец. В марте она оценивала падение ВВП в 2022 году в "широком диапазоне" - от 6 до 10%.

Теперь Донец ждет сокращения экономики на 4,7% в этом году и на 3,5% в 2023 году. Уже осенью этого года начнется фактическое закрытие компаний, что может привести к росту безработицы, которая пока никак на кризис не реагировала, уточняет Донец.

"Мы ожидаем, что 2023 год может стать чуть ли не более сложным, чем 2022-й", - говорит экономист.

Тайный кризис

"Есть некие иллюзии - все говорят про инфляцию и курс рубля как показатель, что все замечательно в российской экономике, но нет, на самом деле это показатели, которые говорят на данный момент скорее о проблемах", - считает Ениколопов.

Курс рубля высокий, потому что импорт упал очень сильно и нефтегазовые доходы пока высокие, а инфляция сокращается, потому что падает платежеспособный спрос населения, поясняет Еникополов.

Если в годовом выражении темпы инфляции просто замедляются, то месяц к меcяцу, начиная с июня, цены в России падают - это процесс называется дефляцией, и он может быть признаком серьезных проблем.