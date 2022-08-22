В субботу, 20 августа, в 10:00 в Рижскую муниципальную полицию поступил звонок от 68-летнего мужчины, который объяснил, что кто-то пытался взломать дверь его квартиры в Плявниеках. На место происшествия был направлен ближайший экипаж полиции.
В Плявниеках мужчина регулярно терроризирует своих родителей
Прибывшим на место сотрудникам полиции звонивший пояснил, что его сын в очередной раз пытался выломать дверь квартиры, бросал камни в окна, а затем покинул место происшествия. Также 68-летний мужчина утверждал, что его сын часто употребляет алкоголь и терроризирует его и его жену.
Управляющий жилым домом подтвердил, что сын мужчины поджигал мусорные баки, ломал почтовые ящики, портил машину отца и дверь квартиры.
Установлено, что сын потерпевшего в настоящее время находится на испытательном сроке и ему запрещено приближаться к месту жительства родителей.
Мужчине посоветовали снова обратиться в полицию, если его сын вернется.
Менее чем через час в полицию обратился житель того же района, который сообщил, что во дворе многоквартирного дома произошла драка между несколькими мужчинами.
Через несколько мгновений во двор, указанный очевидцем, прибыла полиция, и выяснилось, что агрессивный 36-летний сын вернулся во двор и напал на своего отца. Поскольку рядом находился управляющий домом, им вдвоем удалось обезвредить сына, повалив его на землю.
Учитывая, что у пострадавшего была разбита губа, полицейские предложили вызвать бригаду скорой медицинской помощи, но мужчина отказался.
Сотрудники полиции задержали агрессивно настроенного сына и передали его Государственной полиции, так как в данном случае за его действия предусмотрена уголовная ответственность.
Нарушение мер пресечения наказывается временным лишением свободы, либо условным сроком, либо привлечением к общественным работам, либо штрафом.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!