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В Плявниеках мужчина регулярно терроризирует своих родителей

rus.tvnet.lv
В Плявниеках мужчина регулярно терроризирует своих родителей
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Рижская муниципальная полиция.
Рижская муниципальная полиция. Фото: Rīgas pašvaldības policija/Publicitātes foto

В субботу, 20 августа, в 10:00 в Рижскую муниципальную полицию поступил звонок от 68-летнего мужчины, который объяснил, что кто-то пытался взломать дверь его квартиры в Плявниеках. На место происшествия был направлен ​​ближайший экипаж полиции.

Прибывшим на место сотрудникам полиции звонивший пояснил, что его сын в очередной раз пытался выломать дверь квартиры, бросал камни в окна, а затем покинул место происшествия. Также 68-летний мужчина утверждал, что его сын часто употребляет алкоголь и терроризирует его и его жену.

Управляющий жилым домом подтвердил, что сын мужчины поджигал мусорные баки, ломал почтовые ящики, портил машину отца и дверь квартиры.

Установлено, что сын потерпевшего в настоящее время находится на испытательном сроке и ему запрещено приближаться к месту жительства родителей.

Мужчине посоветовали снова обратиться в полицию, если его сын вернется.

Менее чем через час в полицию обратился житель того же района, который сообщил, что во дворе многоквартирного дома произошла драка между несколькими мужчинами.

Через несколько мгновений во двор, указанный очевидцем, прибыла полиция, и выяснилось, что агрессивный 36-летний сын вернулся во двор и напал на своего отца. Поскольку рядом находился управляющий домом, им вдвоем удалось обезвредить сына, повалив его на землю.

Учитывая, что у пострадавшего была разбита губа, полицейские предложили вызвать бригаду скорой медицинской помощи, но мужчина отказался.

Сотрудники полиции задержали агрессивно настроенного сына и передали его Государственной полиции, так как в данном случае за его действия предусмотрена уголовная ответственность.

Нарушение мер пресечения наказывается временным лишением свободы, либо условным сроком, либо привлечением к общественным работам, либо штрафом.

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