Президент России Владимир Путин отправил телеграмму с соболезнованиями семье 29-летней Дарьи Дугиной, убитой в выходные в Московской области, пишет "Медуза".
"Подлое, жестокое преступление": Путин выразил соболезнования семье убитой Дарьи Дугиной
Текст телеграммы, направленной философу и политологу Александру Дугину и его жене, переводчице Наталье Мелентьевой, опубликован на сайте Кремля.
"Подлое, жестокое преступление оборвало жизнь Дарьи Дугиной - светлого, талантливого человека с настоящим русским сердцем - добрым, любящим, отзывчивым и открытым. Журналист, ученый, философ, военный корреспондент, она честно служила людям, Отечеству, делом доказывала, что значит быть патриотом России", - заявил Путин.
Заявление Александра Дугина
22 августа бизнесмен Константин Малофеев опубликовал заявление от имени философа Александра Дугина о смерти дочери. Дугин был на месте взрыва и, как сообщалось, после гибели дочери попал в больницу, пишет "Медуза".
"Как вы все знаете, в результате теракта, осуществленного нацистским украинским режимом, 20 августа при возвращении с подмосковного фестиваля "Традиция" на моих глазах была зверски убита взрывом моя дочь Дарья Дугина. Она была прекрасной православной девушкой, патриоткой, военкором, экспертом центральных каналов, философом. Ее выступления и репортажи всегда были глубоки, обоснованны и сдержанны. Она никогда не призывала к насилию и войне", - сказал Дугин.
"Наши сердца жаждут не просто мести или возмездия. Это слишком мелко, не по-русски. Нам нужна только наша Победа. На ее алтарь положила свою девичью жизнь моя дочь. Так победите, пожалуйста!", - добавил он.
Что произошло?
Ранее сообщалось, что Дарья Дугина погибла 20 августа в результате взрыва автомобиля, на котором она поздно вечером уезжала с фестиваля "Традиция" в Подмосковье.
Было выдвинуто множество версий об ее убийстве. Так, версию о причастности Украины к убийству высказал глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин.
Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк категорически отверг обвинения в адрес украинской стороны в причастности к взрыву. В свою очередь бывший депутат Госдумы Илья Пономаренко рассказал о том, что теракт совершила новая подпольная группировка.
22 августа ФСБ России заявила о раскрытии убийства российской журналистки и дочери философа Александра Дугина Дарьи. В ведомстве утверждают, что покушение подготовили и совершили спецслужбы Украины.
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