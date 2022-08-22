"Подлое, жестокое преступление": Путин выразил соболезнования семье убитой Дарьи Дугиной

Текст телеграммы, направленной философу и политологу Александру Дугину и его жене, переводчице Наталье Мелентьевой, опубликован на сайте Кремля.

"Подлое, жестокое преступление оборвало жизнь Дарьи Дугиной - светлого, талантливого человека с настоящим русским сердцем - добрым, любящим, отзывчивым и открытым. Журналист, ученый, философ, военный корреспондент, она честно служила людям, Отечеству, делом доказывала, что значит быть патриотом России", - заявил Путин.

Заявление Александра Дугина

22 августа бизнесмен Константин Малофеев опубликовал заявление от имени философа Александра Дугина о смерти дочери. Дугин был на месте взрыва и, как сообщалось, после гибели дочери попал в больницу, пишет "Медуза".

"Как вы все знаете, в результате теракта, осуществленного нацистским украинским режимом, 20 августа при возвращении с подмосковного фестиваля "Традиция" на моих глазах была зверски убита взрывом моя дочь Дарья Дугина. Она была прекрасной православной девушкой, патриоткой, военкором, экспертом центральных каналов, философом. Ее выступления и репортажи всегда были глубоки, обоснованны и сдержанны. Она никогда не призывала к насилию и войне", - сказал Дугин.