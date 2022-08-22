Видео ⟩ Полиция комментирует безрассудные развлечения молодежи на мопедах

На опубликованном в соцсетях видео видно, как парень на скутере пытается тянуть за собой двух других молодых людей в небольшой тележке для покупок.

Сразу после того, как водитель скутера начинает движение, тележка отклоняется от траектории. В этот момент им навстречу едет другой мотороллер, водитель которого оказывается не в силах вовремя среагировать и сбивает тележку.

На данный момент в Тукумском участке Госполиции возбуждено пять административных дел с целью выявления четырех молодых людей, которые одновременно ехали на одном мопеде и пролили на дорогу жидкость, похожую на моторное масло, сообщили в полиции.

Государственная полиция отмечает, что правила дорожного движения гласят, что участникам дорожного движения запрещается загрязнять или засорять дорогу. Если участник дорожного движения загрязнил или засорил проезжую часть, он обязан немедленно очистить ее, а если это невозможно, он должен предупредить других участников дорожного движения и сообщить в полицию.

За загрязнение дороги на физическое лицо налагается штраф от 70 до 350 евро.