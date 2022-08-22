Вечером в пятницу, 19 августа, на парковке торгового центра Sāga в Риге прошло мероприятие Need more sound, собравшее большое количество молодежи. С некоторыми из пришедших во время мероприятия произошел несчастный случай. Государственная полиция, ссылаясь на очередное правонарушение молодежи в Лапмежциемсе, прокомментировала ситуацию с безрассудным развлечением молодых людей.
Видео ⟩ Полиция комментирует безрассудные развлечения молодежи на мопедах
На опубликованном в соцсетях видео видно, как парень на скутере пытается тянуть за собой двух других молодых людей в небольшой тележке для покупок.
Сразу после того, как водитель скутера начинает движение, тележка отклоняется от траектории. В этот момент им навстречу едет другой мотороллер, водитель которого оказывается не в силах вовремя среагировать и сбивает тележку.
На данный момент в Тукумском участке Госполиции возбуждено пять административных дел с целью выявления четырех молодых людей, которые одновременно ехали на одном мопеде и пролили на дорогу жидкость, похожую на моторное масло, сообщили в полиции.
Государственная полиция отмечает, что правила дорожного движения гласят, что участникам дорожного движения запрещается загрязнять или засорять дорогу. Если участник дорожного движения загрязнил или засорил проезжую часть, он обязан немедленно очистить ее, а если это невозможно, он должен предупредить других участников дорожного движения и сообщить в полицию.
За загрязнение дороги на физическое лицо налагается штраф от 70 до 350 евро.
Точно так же водитель транспортного средства должен носить защитный шлем при управлении мопедом, и он обязан не перевозить пассажиров без защитных шлемов. Закон о дорожном движении предусматривает предупреждение или штраф в размере от 30 до 70 евро за то, что водитель транспортного средства не надел защитный шлем.
Также запрещается перевозить большее количество пассажиров, чем указано в техпаспорте транспортного средства или указано изготовителем транспортного средства, и пассажиры должны перевозиться таким образом, чтобы они не мешали водителю транспортного средства. За нарушение этих правил на водителя транспортного средства налагается штраф в размере 40 евро.
Госполиция призывает родителей проводить воспитательные беседы с подростками и молодежью, напоминая им о правилах дорожного движения и безопасности, а также разъясняя возможные трагические последствия безответственного и безрассудного поведения на дороге.
Государственная полиция подчеркивает, что здоровье, безопасность и жизнь каждого человека более ценны и важны, чем дешевая популярность на короткое время в социальных сетях.
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