Главное за 22 августа ⟩ Собрание в парке Победы, площадка для сноса памятника и версии убийства Дугиной

В прошлую пятницу, 19 августа, около полудня на 4-м километре шоссе Тарту-Йыгева в Марамаа произошло серьезное ДТП: столкнулись три автомобиля, один человек погиб и девять человек пострадали. В аварии погиб гражданин Латвии, пишет Rus.Postimees.

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В минувшие выходные в центре Киева на всеобщее обозрение были выставлены российские танки, поврежденные и уничтоженные во время войны, начатой ​​Россией. Акция приурочена ко Дню независимости Украины 24 августа.

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