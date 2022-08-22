Сегодня началась установка площадки для демонтажа памятника на территории парка Победы. Работы по демонтажу будут закончены до 15 ноября. В понедельник вечером в парке Победы начали собираться люди. Об этом и не только рассказываем в подборке новостей RUS TVNET.
Главное за 22 августа ⟩ Собрание в парке Победы, площадка для сноса памятника и версии убийства Дугиной
Новости Латвии:
В понедельник вечером, 22 августа, возле парка Победы начали собираться люди. RUS TVNET рассказывает о происходящем на территории парка.
Началась установка площадки для демонтажа памятника на территории парка Победы, сообщили в понедельник, 22 августа, представители Рижской думы.
После рассмотрения всех способов, как сносить памятник в парке Победы, было принято решение при демонтаже не использовать взрывчатые вещества. Работы будут закончены до 15 ноября. Других подробностей столичные власти не раскрывают в интересах безопасности, но обещают перед каждым важным этапом информировать СМИ, рассказали представители Рижской думы и Госполиции на пресс-конференции в понедельник, 22 августа.
В субботу, 20 августа, в 10:00 в Рижскую муниципальную полицию поступил звонок от 68-летнего мужчины, который объяснил, что кто-то пытался взломать дверь его квартиры в Плявниеках. На место происшествия был направлен ближайший экипаж полиции.
На закупку боевого беспилотника Bayraktar для нужд украинской армии в Латвии уже собрано более полумиллиона евро при участии 16 тысяч дарителей, сообщается на портале Ziedot.lv.
Главное за рубежом:
ФСБ России заявила о раскрытии убийства российской журналистки и дочери философа Александра Дугина Дарьи, сообщает Русская служба BBC. В ведомстве утверждают, что покушение подготовили и совершили спецслужбы Украины.
В прошлую пятницу, 19 августа, около полудня на 4-м километре шоссе Тарту-Йыгева в Марамаа произошло серьезное ДТП: столкнулись три автомобиля, один человек погиб и девять человек пострадали. В аварии погиб гражданин Латвии, пишет Rus.Postimees.
Две девушки воспользовались возможностью сфотографироваться с канцлером ФРГ, неоднозначно призвав к запрету на поставки газа из РФ.
Президент России Владимир Путин отправил телеграмму с соболезнованиями семье 29-летней Дарьи Дугиной, убитой в выходные в Московской области, пишет "Медуза".
В минувшие выходные в центре Киева на всеобщее обозрение были выставлены российские танки, поврежденные и уничтоженные во время войны, начатой Россией. Акция приурочена ко Дню независимости Украины 24 августа.
Согласно обвинению, 50-летний Александр Ханнинен 16 августа осквернил государственный флаг Украины, наступив на него и вытерев о него ноги, сообщает Rus.Postimees.
Интересное чтиво:
На носу осень, и все энергострашилки о жутких тарифах на газ, отопление и электричество, которые опустошат кошельки латвийцев, вот-вот станут явью. Уже сейчас у народа волосы встают дыбом от счетов: а ведь это только начало… Как обитатели многоквартирных домов могут сократить эту статью расходов? Об этом KLIK поговорил с отраслевыми специалистами.
31-летняя гражданка США Ариэль Эгози вызвала бурную реакцию общественности своим объявлением в социальной сети для поиска и установления деловых контактов LinkedIn. В своем CV она написала, что занимается оказанием сексуальных услуг, рассказывает Vice.
Подавляющая часть пунктов программы "Нового Единства" делится на три категории: "уже сделано", "сделается и без вас" и "почему за четыре года не сделали". Давайте разбираться, есть ли за всем этим что-то, что может стать причиной проголосовать за премьерскую партию?
Еженедельно RUS TVNET рассказывает, как звезды провели свои выходные. В Латвии знаменитости продолжают посещать мероприятия.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!