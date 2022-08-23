Фото и видео ⟩ У памятника в Пардаугаве начался демонтаж постамента; возводят строительные леса

В связи с демонтажем памятника в парке Победы до 12 сентября будет ограничено движение транспорта в этом районе.

Как агентству LETA сообщили в Рижской думе, в это время будет закрыта для транспорта также автостоянка возле парка Победы.

Также будет закрыто движение пешеходов на участке улицы Бариню от бульвара Узварас до улицы Херманю и на участке бульвара Узварас от улицы Бариню до улицы Ояра Вациетиса.

Территория и сроки ограничений могут быть изменены в зависимости от хода работ и ситуации в районе парка, о чем будет сообщаться отдельно.

Подготовка к демонтажу памятника в Пардаугаве

Что происходило ранее

В понедельник вечером, 22 августа, возле парка Победы начали собираться люди. Полиция задержала семь человек. В течение дня были зафиксированы и два человека, пилотировавшие дроны вблизи памятника. Начаты ведомственные проверки, дроны изъяты.

В Пардаугаве 22 августа прошла как акция в поддержку сноса памятника, так и протест против его сноса:

Заместитель начальника главного управления полиции порядка Госполиции Ансис Пумпурс на организованной Рижской думой пресс-конференции, прошедшей 22 августа, призвал людей без нужды не приходить к памятнику. Также представитель Госполиции отметил, что в окрестностях памятника действует запрет на дроны.