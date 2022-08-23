Утром во вторник, 23 августа, был начат демонтаж постамента памятника советским воинам в парке Победы.
Фото и видео ⟩ У памятника в Пардаугаве начался демонтаж постамента; возводят строительные леса
По наблюдениям портала TVNET, часть площади возле памятника уже демонтирована.
Галерея: Начат демонтаж постамента памятника в Пардаугаве
На огражденную территорию вокруг памятника доставлено большое количество крупногабаритной техники - гусеничных экскаваторов. Территория объекта одновременно освобождается от строительного мусора.
По наблюдениям TVNET, вокруг памятника начали возводить строительные леса.
Галерея: Вокруг памятника в Пардаугаве устанавливают строительные леса
Территорию вокруг памятника охраняют полицейские. В настоящее время огорожена не только территория непосредственно вокруг монумента, но и часть территории парка по другую сторону улицы Бариню. Движение пешеходов по этой улице приостановлено.
Забор вблизи памятника закрыт непрозрачной пленкой.
Утро 23 августа у памятника в Пардаугаве:
Напомним, в понедельник, 22 августа, было начато оборудование площадки для демонтажа памятника на территории парка Победы. Установлено строительное заграждение и на протяжении 1,5 км - забор безопасности, ограничивающий движение пешеходов. В окрестностях объекта введены ограничения на движение пешеходов и транспорта.
Как 22 августа проходили подготовительные работы у памятника:
До середины сентября будет ограничено движение в окрестностях парка Победы
В связи с демонтажем памятника в парке Победы до 12 сентября будет ограничено движение транспорта в этом районе.
Как агентству LETA сообщили в Рижской думе, в это время будет закрыта для транспорта также автостоянка возле парка Победы.
Также будет закрыто движение пешеходов на участке улицы Бариню от бульвара Узварас до улицы Херманю и на участке бульвара Узварас от улицы Бариню до улицы Ояра Вациетиса.
Территория и сроки ограничений могут быть изменены в зависимости от хода работ и ситуации в районе парка, о чем будет сообщаться отдельно.
Подготовка к демонтажу памятника в Пардаугаве
Что происходило ранее
В понедельник вечером, 22 августа, возле парка Победы начали собираться люди. Полиция задержала семь человек. В течение дня были зафиксированы и два человека, пилотировавшие дроны вблизи памятника. Начаты ведомственные проверки, дроны изъяты.
В Пардаугаве 22 августа прошла как акция в поддержку сноса памятника, так и протест против его сноса:
Заместитель начальника главного управления полиции порядка Госполиции Ансис Пумпурс на организованной Рижской думой пресс-конференции, прошедшей 22 августа, призвал людей без нужды не приходить к памятнику. Также представитель Госполиции отметил, что в окрестностях памятника действует запрет на дроны.
В свою очередь глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич вечером в понедельник выступил с сообщением, что если кто-либо из иностранцев (независимо от гражданства) будет уличен в незаконных и несанкционированных действиях во время демонтажа памятника в парке Победы, он будет внесен в список нежелательных для Латвии лиц и выдворен из страны.
Как 22 августа рассказал исполнительный директор Риги Янис Ланге - памятник не будет взорван. В ходе работ по демонтажу взрывчатые вещества использоваться не будут.
Из соображений безопасности конкретное время сноса памятника Ланге не назвал. Он лишь напомнил, что монумент нужно снести до 15 ноября этого года.
Напомним, 14 июля правительство Латвии поддержало демонтаж 69 монументов, мемориалов, памятных знаков и других объектов, прославляющих советский и нацистский режимы, в том числе памятника в парке Победы в Пардаугаве.
На снос памятника предусмотрено потратить около 2,1 миллиона евро. Планируется, что государство будет финансировать до 50% от общих расходов на демонтаж.
Исполнительный директор Риги Янис Ланге на пресс-конференции 15 июля сообщил, что Музей оккупации информировал самоуправление о том, что ему не нужны фрагменты памятника, поэтому монумент после сноса будет утилизирован.
Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии предупреждала, что при демонтаже памятника нельзя исключать провокаций, в том числе попыток прокремлевски настроенных лиц остановить или отсрочить снос.
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