Выявлено 915 новых случаев Covid-19, скончались 4 человека

Умершие входили в возрастную группу от 70 до 89 лет:

один человек - в возрасте от 70 до 79 лет,

три человека - в возрасте от 80 до 89 лет.

Из них один человек не был вакцинирован или не завершил курс вакцинации, три человека были вакцинированы.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составил 896,7 случая на 100 тысяч населения.

Было проведено 4325 лабораторный тестов на Covid-19, 21,2% из них оказались положительными. Из выявленных зараженных 365 не были привиты против коронавируса или не завершили курс вакцинации, 550 заболевших были вакцинированы.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 был лабораторно подтвержден у 892 641 человека, 5928 человек умерли.