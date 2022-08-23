ВИДЕО ⟩ Дзюба забил в первом же матче за новый клуб

Дзюба начал матч в стартовом составе и забил гол в матче 3-го тура чемпионата Турции против "Фенербахче". Российский нападающий отличился во втором тайме на 66-й минуте встречи.

Генри Оньекуру выиграл борьбу за мяч в штрафной и пробросил мяч мимо вратаря, а Дзюба добил его уже в пустые ворота с самой линии. Отметим, что Дзюба отличился в свой день рождения - 22 августа футболисту исполнилось 34 года.

Гола Дзюбы не хватило "Адана Демирспор" и команда потерпела поражение со счётом 2:4. В следующем матче новый клуб Дзюбы сыграет с "Умраниеспором".