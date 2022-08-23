Вт, 23.08.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
О нас
Рассылка
LAT
Искать

ВИДЕО ⟩ Дзюба забил в первом же матче за новый клуб

rus.tvnet.lv
Дзюба забил в первом же матче за новый клуб
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments

Российский нападающий Артём Дзюба забил гол в дебютном матче за турецкий клуб "Адана Демирспор".

Дзюба начал матч в стартовом составе и забил гол в матче 3-го тура чемпионата Турции против "Фенербахче". Российский нападающий отличился во втором тайме на 66-й минуте встречи.

Генри Оньекуру выиграл борьбу за мяч в штрафной и пробросил мяч мимо вратаря, а Дзюба добил его уже в пустые ворота с самой линии. Отметим, что Дзюба отличился в свой день рождения - 22 августа футболисту исполнилось 34 года.

Гола Дзюбы не хватило "Адана Демирспор" и команда потерпела поражение со счётом 2:4. В следующем матче новый клуб Дзюбы сыграет с "Умраниеспором".

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх