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ФОТО ⟩ На арене "Локомотива" рухнул медиакуб. Один человек пострадал

rus.tvnet.lv
На арене "Локомотива" рухнул медиакуб. Один человек пострадал
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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото Фото: pixabay.com

В Ярославле на домашней арене хоккейного клуба "Локомотив" обрушился медиакуб. В результате инцидента пострадал один человек. Об этом сообщает пресс-служба "Локомотива".

Sports.ru сообщает, что при подъёме куба произошёл надлом одной из лебёдок - из-за чего вся конструкция с кубом упала и задела одного из монтажников, который был ответственным за установку. В данный момент его жизни и здоровью ничего не угрожает - работник получил незначительные повреждения и в ближайшие дни будет выписан из больницы.

Портал "Ярославский регион" пишет, что во время замены видеокуба массой более 5 тонн один из его экранов упал на рабочего и придавил его. Инцидент произошёл при подъёме видеокуба на высоту 16 метров.

ХК "Локомотив" в связи с происшествием выпустил заявление, в котором отметил, что не будет переносить домашние матчи нового сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Пресс-служба ярославской команды также сообщила, что ледовая площадка не пострадала и в настоящее время ведётся проверка причин произошедшего.

Первый домашний матч в новом регулярном чемпионате КХЛ "Локомотив" проведёт 7 сентября против "Нефтехимика" из Нижнекамска.

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