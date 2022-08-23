В Ярославле на домашней арене хоккейного клуба "Локомотив" обрушился медиакуб. В результате инцидента пострадал один человек. Об этом сообщает пресс-служба "Локомотива".
ФОТО ⟩ На арене "Локомотива" рухнул медиакуб. Один человек пострадал
Sports.ru сообщает, что при подъёме куба произошёл надлом одной из лебёдок - из-за чего вся конструкция с кубом упала и задела одного из монтажников, который был ответственным за установку. В данный момент его жизни и здоровью ничего не угрожает - работник получил незначительные повреждения и в ближайшие дни будет выписан из больницы.
Портал "Ярославский регион" пишет, что во время замены видеокуба массой более 5 тонн один из его экранов упал на рабочего и придавил его. Инцидент произошёл при подъёме видеокуба на высоту 16 метров.
ХК "Локомотив" в связи с происшествием выпустил заявление, в котором отметил, что не будет переносить домашние матчи нового сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Пресс-служба ярославской команды также сообщила, что ледовая площадка не пострадала и в настоящее время ведётся проверка причин произошедшего.
Первый домашний матч в новом регулярном чемпионате КХЛ "Локомотив" проведёт 7 сентября против "Нефтехимика" из Нижнекамска.
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