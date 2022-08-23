Проблемы обслуживающей сферы: люди жалуются на незнание украинцами государственного языка

В основном люди жалуются на кассиров, продавцов и консультантов в магазинах, которые, обслуживая клиентов, не используют госязык.

Как указывает VVC, в соответствии с законом о поддержке гражданского населения Украины работодатель имеет право нанимать украинцев на работу и без знания государственного языка, если это не мешает выполнению рабочих обязанностей. В то же время центр обращает внимание на то, что

работодатель, нанимая на работу украинских беженцев без знания государственного языка, должен обеспечить соблюдение прав и интересов людей, говорящих на госязыке.

Жители сообщают в VVC о недоразумениях и неприятных ситуациях, с которыми столкнулись в магазинах и центрах обслуживания клиентов, где работают украинцы без знания госязыка.

Чаще всего такие ситуации возникают потому, что занятые в сфере обслуживания украинцы выполняют обязанности в одиночку, то есть работодатель не обеспечивает необходимой коммуникации,

например, приставляя к ним другого сотрудника, который знает госязык и может предоставить нужную информацию.