Всего в понедельник у памятника в Пардаугаве были задержаны семь человек

Административные процессы против этих лиц начаты за несанкционированное собрание, мелкое хулиганство и неподчинение требованиям полиции.

Также начаты семь процессов об административных нарушениях и две ведомственные проверки о нарушении правил пилотирования дронов. Воздушное пространство в районе парка Победы закрыто для летательных аппаратов, поэтому любые попытки запуска дронов будут пресекаться, а виновные привлекаться к ответственности, заявили в полиции.

Принимая во внимание перемещение тяжелой спецтехники, ее размещение и специфику планируемых работ по демонтажу, жителей по-прежнему призывают не приближаться к объекту в парке Победы, не собираться и не задерживаться в его окрестностях.

Правоохранительные органы и в дальнейшем будут усиленно следить за происходящим возле памятника и реагировать на любые ситуации, привлекая соответствующие силы.

Напомним, вечером в понедельник у памятника собрались несколько десятков человек.

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич вечером в понедельник выступил с предупреждением, что если кто-либо из иностранцев (независимо от гражданства) будет уличен в незаконных и несанкционированных действиях во время демонтажа памятника в парке Победы, он будет внесен в список нежелательных для Латвии лиц и выдворен из страны.

Как уже писал RUS TVNET, сегодня утром начались работы по демонтажу постамента памятника.