Несмотря на призывы полиции не собираться у демонтируемого памятника советским воинам в парке Победы, в понедельник полиция задержала возле него семь человек и начала десять процессов об административных правонарушениях, сообщили в Госполиции.
Всего в понедельник у памятника в Пардаугаве были задержаны семь человек
Административные процессы против этих лиц начаты за несанкционированное собрание, мелкое хулиганство и неподчинение требованиям полиции.
Также начаты семь процессов об административных нарушениях и две ведомственные проверки о нарушении правил пилотирования дронов. Воздушное пространство в районе парка Победы закрыто для летательных аппаратов, поэтому любые попытки запуска дронов будут пресекаться, а виновные привлекаться к ответственности, заявили в полиции.
Принимая во внимание перемещение тяжелой спецтехники, ее размещение и специфику планируемых работ по демонтажу, жителей по-прежнему призывают не приближаться к объекту в парке Победы, не собираться и не задерживаться в его окрестностях.
Правоохранительные органы и в дальнейшем будут усиленно следить за происходящим возле памятника и реагировать на любые ситуации, привлекая соответствующие силы.
Напомним, вечером в понедельник у памятника собрались несколько десятков человек.
Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич вечером в понедельник выступил с предупреждением, что если кто-либо из иностранцев (независимо от гражданства) будет уличен в незаконных и несанкционированных действиях во время демонтажа памятника в парке Победы, он будет внесен в список нежелательных для Латвии лиц и выдворен из страны.
Как уже писал RUS TVNET, сегодня утром начались работы по демонтажу постамента памятника.
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