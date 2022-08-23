Сосиска вместо соломинки? В сети завирусилось видео с необычным фанатом

Иногда появляются настолько гениальные изобретения, что они покоряют мир, меняют ход истории и улучшают жизнь каждого. Вероятно, ниже представлен не тот случай.

В принципе, пить пиво через соломинку - это уже достаточно странно, но болельщик "Нью-Йорк Янкис" пошёл дальше. На видео попал момент, как он решил превратить сосиску из хот-дога в соломинку, а затем начал окунать её в пиво и пить через неё.

Интересно, что отверстие в сосиске болельщик проделал с помощью пластиковой соломинки для напитков.

Видео моментально разлетелось в соцсетях, став вирусным. Некоторые пользователи были впечатлены изобретательностью болельщика, а другие в шутку призывали немедленно арестовать "изобретателя" без возможности условно-досрочного освобождения.

Главное, что болельщик-изобретатель покидал стадион в хорошем настроении - его "Янкис" обыграли "Метс" со счётом 4:2.