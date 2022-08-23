Движение в окрестностях парка Победы будет ограничено до середины сентября

Как агентству LETA сообщили в Рижской думе, в это время будет закрыта для транспорта также автостоянка возле парка Победы.

Также будет закрыто движение пешеходов на участке улицы Бариню от бульвара Узварас до улицы Херманю и на участке бульвара Узварас от улицы Бариню до улицы Ояра Вациетиса.

Территория и сроки ограничений могут быть изменены в зависимости от хода работ и ситуации в районе парка, о чем будет сообщаться отдельно.

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