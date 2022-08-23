Вт, 23.08.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Движение в окрестностях парка Победы будет ограничено до середины сентября

rus.tvnet.lv/LETA
Движение в окрестностях парка Победы будет ограничено до середины сентября
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Подготовка к демонтажу памятника в Пардаугаве
Подготовка к демонтажу памятника в Пардаугаве Фото: Jānis Škapars / TVNET

В связи с демонтажем памятника в парке Победы до 12 сентября будет ограничено движение транспорта в этом районе.

Как агентству LETA сообщили в Рижской думе, в это время будет закрыта для транспорта также автостоянка возле парка Победы.

Также будет закрыто движение пешеходов на участке улицы Бариню от бульвара Узварас до улицы Херманю и на участке бульвара Узварас от улицы Бариню до улицы Ояра Вациетиса.

Территория и сроки ограничений могут быть изменены в зависимости от хода работ и ситуации в районе парка, о чем будет сообщаться отдельно.

Галерея: Подготовка к демонтажу памятника в Пардаугаве

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх