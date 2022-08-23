В связи с демонтажем памятника в парке Победы до 12 сентября будет ограничено движение транспорта в этом районе.
Движение в окрестностях парка Победы будет ограничено до середины сентября
Движение в окрестностях парка Победы будет ограничено до середины сентября
Как агентству LETA сообщили в Рижской думе, в это время будет закрыта для транспорта также автостоянка возле парка Победы.
Также будет закрыто движение пешеходов на участке улицы Бариню от бульвара Узварас до улицы Херманю и на участке бульвара Узварас от улицы Бариню до улицы Ояра Вациетиса.
Территория и сроки ограничений могут быть изменены в зависимости от хода работ и ситуации в районе парка, о чем будет сообщаться отдельно.
Галерея: Подготовка к демонтажу памятника в Пардаугаве
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