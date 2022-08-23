С 24 по 26 августа в Kino Citadele (ForumCinemas) пройдет международный киномарафон украинских фильмов CINEMAID, в рамках которого можно посмотреть самые яркие украинские фильмы.
Марафон украинских фильмов CINEMAID
Киномарафон украинских фильмов CinemAid является акцией, в рамках которой во многих городах мира проходят кинопоказы украинских фильмов, и все сборы от кинопоказов направляются работникам киноиндустрии Украины и их родным, пострадавшим от агрессии России.
"Инициированная Россией беспощадная война, цинично и подло начатая Россией против Украины, отняла у нас самое дорогое, что у нас есть. Из-за войны мы вынуждены отказаться от вещей, приносивших нам радость и счастье, в том числе от просмотра фильмов вместе с нашими близкими – когда вокруг падают бомбы, очень тяжело получать удовольствие от совместного просмотра хорошего кино. В то же время у зарубежных зрителей есть возможность их посмотреть и, таким образом, присоединиться к совместной борьбе против агрессора. Победа будет за нами, и мы добьемся ее сообща!" – заявляет Марина Кудерчук, руководитель Национального киноцентра Украины.
Сеансы киномарафона уже прошли в Литве, Польше, Бельгии, Ирландии, Болгарии, Турции, США, а также в Иордании, Кении и в других странах мира. Зрители Латвии увидят четыре выдающихся украинских фильма:
СРЕДА, 24 АВГУСТА
19:00 - "Щедрик" (Carol of the Bells), премьера. 2022/122 мин.
Одна из любимейших и популярнейших рождественских песен, адаптированная под украинскую народную песню, "Щедрик" уже стала гимном единства по всему миру. Фильм повествует о трех семьях – польской, украинской и еврейской – мирно и дружно проживающих под одной крышей. Идиллию, совместные застолья и музыкальные вечера нарушают сначала нацистский, а затем и советский режимы. И только жизнерадостный и вдохновляющий напев "Щедрик" помогает им пройти через все невзгоды.
ЧЕТВЕРГ, 25 АВГУСТА
17:15 - "Предчувствие" ("Передчуття") 2019/90 мин.
Неторопливую жизнь приморского села неожиданно нарушает скандал вокруг недавно ушедшего в мир иной односельчанина. Место его захоронения знают лишь его супруга и его лучший друг, и, согласно последней воле умершего, они отказываются раскрывать его жителям села. Каждому из них есть что вспомнить об этом человеке, но все нарастающая лавина вопросов грозит вылиться во что-то серьезное…
19:45 - "1918: Бой под Крутами" (Kruty 1918)
Украина, 1918 год. В то время как четырехтысячная армия большевиков под командованием генерала Муравьева подступает к Киеву с целью занять город, небольшой украинский отряд из 400 человек, из которых около трехсот – некогда студенты, останавливает врага у железнодорожной станции в районе села Круты. Бой идет не на жизнь, а на смерть. Молодые воины, у которых жизнь еще только впереди, сражаются в неравной борьбе с агрессором.
ПЯТНИЦА, 26 АВГУСТА
19:00 - "Непобедимое племя" (Zakhar Berkut) 2019/125 мин.
Восточная Европа, XIII век. Монгольская империя становится крупнейшим государством в истории человечества и продолжает свое воинственное продвижение на новые территории. Дошедший до Карпатских гор монгольский хан Бурунда сталкивается с проживающим в горах славянским племенем, боевая сила и хитрость которого станет настоящим камнем преткновения для многочисленной и беспощадной монгольской орды.
Собранные во время киномарафона средства будут переданы работникам киноиндустрии Украины, пострадавшим от прямых военных действий и последствий агрессии со стороны России в Украине. Автором кампании и держателем средств является Национальный киноцентр Украины (Derzhkino of Ukrane).
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