Марафон украинских фильмов CINEMAID

"Инициированная Россией беспощадная война, цинично и подло начатая Россией против Украины, отняла у нас самое дорогое, что у нас есть. Из-за войны мы вынуждены отказаться от вещей, приносивших нам радость и счастье, в том числе от просмотра фильмов вместе с нашими близкими – когда вокруг падают бомбы, очень тяжело получать удовольствие от совместного просмотра хорошего кино. В то же время у зарубежных зрителей есть возможность их посмотреть и, таким образом, присоединиться к совместной борьбе против агрессора. Победа будет за нами, и мы добьемся ее сообща!" – заявляет Марина Кудерчук, руководитель Национального киноцентра Украины.