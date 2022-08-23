Литва: Если ЕС не запретит визы россиянам, страны региона рассмотрят отказ их выдавать

Он также сказал, что в каждом случае пограничник государства ЕС должен спрашивать у гражданина России, с какой целью он едет, а также может поинтересоваться его отношением к действиям Кремля в отношении Украины.

"Пограничник имеет право спросить, поддерживаете ли вы войну в Украине, чей Крым. Только из этого ответа, что человек, пересекающий границу Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии, Польши, скажет, что, по его мнению, Крым не оккупирован, можно предположить, что допуск этого лица не отвечает интересам национальной безопасности", - заявил глава литовской дипломатии.

"Литва может сделать это и в одностороннем порядке. Но, на мой взгляд, меры эффективно работают только при применении хотя бы регионального решения", - добавил он.

Ландсбергис обратил внимание, что после прекращения авиасообщения со столицами европейских государств Литва, Латвия, Эстония, Финляндия и Польша являются основным путем для россиян и белорусов в Европу.

"В основном все туристы прибывают через эти страны автомобильным транспортом, остальные пути сообщения проходят через Стамбул, Дубай, Ереван самолетом. С добавлением дополнительной страны можно добраться до Европы, но цифры намного ниже. После принятия регионального решения, разумеется, поток путешественников значительно уменьшится", - сказал глава МИД.

По его словам, сложнее всего будет согласовать технические вопросы.