Отменено обязательное требование к студентам и медработникам о вакцинации против Covid-19

Согласно имеющимся на данный момент рекомендациям, достаточную защиту обеспечивает вакцинация препаратом, адаптированным к циркулирующим в актуальный момент типам Covid-19. Это означает, что

впредь не будет подсчитываться количество доз, но, как и в случае с сезонным гриппом, люди будут прививаться вакцинами, соответствующими сезону циркуляции вируса.

Согласно аннотации к поправкам, жителям будет рекомендовано провести бустерную вакцинацию осенью, как только станет доступна вакцина. Государственный совет по иммунизации призывает постепенно по мере получения адаптированных вакцин прекратить учитывать ранее полученные дозы вакцины против Covid-19 и факты заболевания и не создавать при назначении бустерной вакцинации сложных алгоритмов вакцинации против Covid-19.

Отныне в разъяснениях и сообщениях о ревакцинации должен применяться принцип одной сезонной бустерной вакцины, указывает совет. Введение такого принципа позволит постепенно осуществить переход к сезонной вакцинации против Covid-19, что в будущем сделает схему вакцинации более понятной и реализуемой, говорится в аннотации.

Таким образом, в сложившихся условиях не является рациональным при приеме на работу медицинского персонала сохранять требование о выполнении трудовых обязанностей только при наличии действующего сертификата о вакцинации или перенесенном заболевании, а также следует отменить предусмотренное предыдущими нормативными актами требование к этим лицам с 1 сентября быть привитыми первой или бустерной вакциной, сказано в аннотации к поправкам.