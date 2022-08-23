Бой Усика и Фьюри может пройти в этом году. Стороны уже ведут переговоры

В минувшие выходные Усик провёл бой-реванш против британца Энтони Джошуа, в котором во второй раз одержал победу и сохранил чемпионские пояса WBA, WBO и IBF в тяжёлом весе.

По информации The Daily Mail, Усик и Фьюри, который является чемпионом мира по версии WBC, уже ведут переговоры об организации поединка. Предположительная дата боя - 17 декабря, а место проведения - Эр-Рияд (Саудовская Аравия).

Фьюри ранее неоднократно заявлял о завершении карьеры, но ответил на вызов Усика. The Daily Mail отмечает, что Тайсон Фьюри может заработать за бой с украинским боксёром около € 55-60 млн.

34-летний британский чемпион мира по версии WBC по-прежнему остаётся непобеждённым. Фьюри провёл 33 поединка и одержал победы в 32 из них, ещё один бой завершился вничью.

35-летний Усик также ни разу в профессиональной карьере не проигрывал. На его счету 20 побед (13 нокаутом).

Галерея: Бой-реванш Усика и Джошуа