Украинский боксёр Александр Усик и британец Тайсон Фьюри могут провести бой за звание абсолютного чемпиона мира в конце 2022 года, сообщает The Daily Mail.
Бой Усика и Фьюри может пройти в этом году. Стороны уже ведут переговоры
В минувшие выходные Усик провёл бой-реванш против британца Энтони Джошуа, в котором во второй раз одержал победу и сохранил чемпионские пояса WBA, WBO и IBF в тяжёлом весе.
По информации The Daily Mail, Усик и Фьюри, который является чемпионом мира по версии WBC, уже ведут переговоры об организации поединка. Предположительная дата боя - 17 декабря, а место проведения - Эр-Рияд (Саудовская Аравия).
Фьюри ранее неоднократно заявлял о завершении карьеры, но ответил на вызов Усика. The Daily Mail отмечает, что Тайсон Фьюри может заработать за бой с украинским боксёром около € 55-60 млн.
34-летний британский чемпион мира по версии WBC по-прежнему остаётся непобеждённым. Фьюри провёл 33 поединка и одержал победы в 32 из них, ещё один бой завершился вничью.
35-летний Усик также ни разу в профессиональной карьере не проигрывал. На его счету 20 побед (13 нокаутом).
Галерея: Бой-реванш Усика и Джошуа
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