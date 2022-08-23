Начата проверка по вопросу зажигания свечей возле памятника в Пардаугаве

В Twitter опубликованы фотографии, на которых видно, как несколько человек собираются возле памятника в Пардаугаве, чтобы зажечь свечи. Свечи разложены так, чтобы на русском языке получалось слово "память".

В полиции агентству LETA пояснили, что это произошло 21 августа и в настоящее время начата ведомственная проверка, в ходе которой выясняются мотивация и обстоятельства произошедшего.

Как сообщалось, 23 августа начался демонтаж постамента памятника советским воинам в парке Победы. По наблюдениям TVNET, вокруг памятника стали возводить строительные леса.

Напомним, 14 июля правительство Латвии поддержало демонтаж 69 монументов, мемориалов, памятных знаков и других объектов, прославляющих советский и нацистский режимы, в том числе памятника в парке Победы в Пардаугаве.

На снос памятника предусмотрено потратить около 2,1 миллиона евро. Планируется, что государство будет финансировать до 50% от общих расходов на демонтаж.

Исполнительный директор Риги Янис Ланге на пресс-конференции 15 июля сообщил, что Музей оккупации информировал самоуправление о том, что ему не нужны фрагменты памятника, поэтому монумент после сноса будет утилизирован.

Служба государственной безопасности Латвии предупреждала, что при демонтаже памятника нельзя исключать провокаций, в том числе попыток прокремлевски настроенных лиц остановить или отсрочить снос.