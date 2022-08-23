Российские войска строят понтонный мост через Днепр

В выходные Россия начала передвигать баржи, чтобы через Днепр прямо рядом с Антоновским мостом построить прочный понтонный мост, говорится в сообщении.

Этот путь пересечения реки считается важным этапом соединения между Херсонской областью и оккупированными восточными областями.

Отмечается, что несколько недель российские войска и местные жители полагались на паромную переправу через Днепр.