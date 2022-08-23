Российские войска в оккупированной Херсонской области рядом с Антоновским мостом, который разбомбили украинские войска, начали строить понтонный мост, который должен заменить паромы, говорится в обзоре британской разведки о ситуации в Украине.
Российские войска строят понтонный мост через Днепр
Российские войска строят понтонный мост через Днепр
В выходные Россия начала передвигать баржи, чтобы через Днепр прямо рядом с Антоновским мостом построить прочный понтонный мост, говорится в сообщении.
Этот путь пересечения реки считается важным этапом соединения между Херсонской областью и оккупированными восточными областями.
Отмечается, что несколько недель российские войска и местные жители полагались на паромную переправу через Днепр.
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