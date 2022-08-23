Главное за 23 августа ⟩ Демонтаж памятника, репатриация нелояльных и прощание с Дугиной

Итальянская береговая охрана опубликовала кадры, как у берегов Италии тонет роскошная суперъяхта, сообщает ВВС.

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Он мечтал не просто летать, а делать свои самолеты, и у него это получилось! Геннадий Ульянов своими руками собрал 13 самолетов и останавливаться на этом не собирается.

В последние дни руководство волости Тюри подверглось критике за то, что въезд в город Тюри по-прежнему украшает бронзовый солдат, хотя в Нарве памятник-танк уже сумели убрать.

Подозрительно часто в организованной Службой госдоходов чековой лотерее призы выигрывает один и тот же человек, заметили другие участники лотереи, сообщает передача Bez Tabu.

В 2002 году в сетке Первого канала появилось новое развлекательное музыкальное шоу "Фабрика звезд". Если с первым и вторым выпусками все понятно - группа "Фабрика", "Корни", Гагарина, Савичева и Пьер Нарцисс, - то кто же был в третьей передаче? Итак, вспоминаем!

Если бы в 2022 году была вручена премия за самый цитируемый комментарий по международным отношениям, то кандидатом бы стал министр иностранных дел Индии Субрахманьям Джайшанкар. Отвечая на критику по поводу нейтральной позиции его страны в российско-украинской войне на форуме по безопасности в Словакии в июне, Джайшанкар сказал, что "Европа должна перестать думать, что проблемы Европы являются мировыми проблемами, а проблемы мира не являются проблемами Европы".