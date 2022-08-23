В парке Победы начался демонтаж памятника. Об этом и других важных новостях за 23 августа рассказываем в подборке RUS TVNET.
Главное за 23 августа ⟩ Демонтаж памятника, репатриация нелояльных и прощание с Дугиной
Новости Латвии:
Утром во вторник, 23 августа, был начат демонтаж постамента памятника советским воинам в парке Победы.
Полиция начала ведомственную проверку в связи с зажиганием свечей у памятника в Пардаугаве.
Во вторник несколько очевидцев сообщили в соцсетях, что на набережной 11 Ноября опасно провис фрагмент строительной сетки Вантового моста.
Для повышения скорости движения общественного транспорта в Риге начиная со вторника будут внесены изменения в маршруты нескольких троллейбусов и автобусов на правом берегу Даугавы, сообщила руководитель отдела по связям с общественностью Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане.
Центр государственного языка в последнее время получил несколько жалоб на нарушения закона о государственном языке на предприятиях сферы обслуживания, где работают украинские граждане, сообщили агентству LETA в центре.
Более 6000 человек поделились в Facebook сообщением, в котором очевидица описывает инцидент, произошедший на Югле 19 августа, в результате которого пострадала женщина с дочерью.
На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за оплаченную государством репатриацию нелояльных Латвии жителей в Россию.
Пользовательница Facebook опубликовала фотографию, на которой виден мужчина на электросамокате Bolt. На плечах у него удивительным образом прикреплено детское креслице. Такой "творческий подход" мог быть опасным для жизни как самого мужчины, так и сидящего у него на плечах ребенка. Портал Apollo.lv связался с Госполицией и предприятием Bolt, чтобы прояснить ситуацию.
Госполиция начала ведомственную проверку в связи с окрашиванием памятного места Рождественских боев Первой мировой войны в волости Валгундес в цвета флага Украины.
21 и 22 августа в кинотеатре Splendid Palace прошло специальное мероприятие кинофестиваля "Балтийская жемчужина" - творческая встреча кинорежиссера Кирилла Серебренникова и премьера фильма "Жена Чайковского". Подробнее в репортаже RUS TVNET.
Главное за рубежом:
В телецентре Останкино прошла церемония прощания с Дарьей Дугиной - дочерью ультраправого политолога Александра Дугина, погибшей в результате взрыва автомобиля 20 августа. Среди пришедших на церемонию заметили бизнесмена Евгения Пригожина.
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу назвал заявления ФСБ о приезде в Эстонию предполагаемого убийцы дочери российского идеолога Александра Дугина информационной операцией.
По случаю отмечаемого во вторник, 23 августа, Европейского дня памяти жертв сталинизма и нацизма, известного также как Общеевропейский день памяти жертв всех тоталитарных и авторитарных режимов, председатель Комиссии Европейского союза, немецкий политик Урсула фон дер Ляйен выступила с резкой критикой в адрес главы российского государства Владимира Путина.
В сети были опубликованы данные о гонорарах российских звезд, в том числе певиц Земфиры и Лободы, юмориста Максима Галкина и других артистов.
Итальянская береговая охрана опубликовала кадры, как у берегов Италии тонет роскошная суперъяхта, сообщает ВВС.
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