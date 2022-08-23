Укрепление Латгальского региона способствует укреплению всего пространства ЕС и НАТО, заявил во вторник премьер-министр Кришьянис Кариньш после выездного заседания Кабинета министров в Лудзе.
Кариньш: укрепление Латгале укрепить все страны ЕС и НАТО
Кариньш: укрепление Латгале укрепить все страны ЕС и НАТО
При этом он подчеркнул, что необходимо оказывать поддержку Украине, однако "это означает, что мы сейчас находимся в переходной фазе, когда надо научиться жить без российских энергоресурсов, без тесных экономических связей, а также без российского туризма".
Кроме того, Латвия должна укреплять свою обороноспособность и обеспечивать равномерное развитие всех регионов страны, сказал премьер-министр.
В завершение он добавил, что на выездном заседании правительства были определены задач
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