Левитс: международное общество должно усилить давление на Россию

В канцелярии президента сообщили, что Левитс вместе с другими главами стран и правительств и представителями международных организаций принял участие во втором саммите Международной Крымской платформы, который организовал в онлайн-формате президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы в этой борьбе вместе с Украиной. Латвия оказывает всю возможную поддержку, но все мы должны делать еще больше. Военная, финансовая и гуманитарная поддержка имеют важное значение. Однако нам также необходимо усилить международное давление на Россию", - указал Левитс.

Латвийский политик считает, что необходимо сотрудничать с международными партнерами по всему миру, чтобы добиться от них понимания и поддержки Украины: следует усилить санкции, ограничить выезд российских граждан за пределы России, потому что те, кто поддерживает агрессию, не должны наслаждаться поездками на отдых в Европу.

"Нам следует осудить любую попытку России насильственно интегрировать части территории Украины. Мы всегда должны поддерживать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ", - продолжил Левитс.

Главной установкой Крымской платформы является непризнание незаконной аннексии Крыма Россией.