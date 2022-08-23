Россия возбудила уголовное дело о демонтаже памятника в Пардаугаве

Об этом сообщает сам Следственный комитет. Дело возбуждено по статье 243.4 УК РФ. Как сказано в сообщения, "действия по уничтожению памятника <..> направлены против интересов Российской Федерации в вопросах сохранения исторической памяти о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и решающей роли в победе над нацизмом".

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил в рамках дела "дать правовую оценку действиям всех лиц, принимавших решение о сносе монумента, для привлечения их к ответственности".

Как сообщалось ранее, сегодня, 23 августа, был начат демонтаж памятника в Пардаугаве. К 22:00 проведены следующие работы: демонтирована часть площади возле памятник, снесены все три скульптуры солдат, начали сносить и статую женского образа, обелиск пока находится на своем месте.

После 21:00 вторника, 23 августа, у памятника в парке Пардаугаве собрались несколько десятков человек, полиция призвала всех рассредоточиться, сообщили журналисты портала TVNET с места событий.

В связи с демонтажем памятника в парке Победы до 12 сентября будет ограничено движение транспорта в этом районе.

Как агентству LETA сообщили в Рижской думе, в это время будет закрыта для транспорта также автостоянка возле парка Победы.

Также будет закрыто движение пешеходов на участке улицы Бариню от бульвара Узварас до улицы Херманю и на участке бульвара Узварас от улицы Бариню до улицы Ояра Вациетиса.

Территория и сроки ограничений могут быть изменены в зависимости от хода работ и ситуации в районе парка, о чем будет сообщаться отдельно.