Новый пакет американской помощи Украине. ВСУ вооружают для наступления?

Гендельман отметил, что формулировка "системы разминирования" звучит довольно размыто и понять, сколько именно и какие средства она предусматривает, сложно, но та часть, которая касается MaxxPro, позволяет сделать некоторые выводы.

"40 MaxxPro с катковыми тралами это уже конкретные количества, на выбранном оперативном направлении таких машин может быть достаточно для выполнения задач. Но, разумеется, системы разминирования это лишь один компонент из необходимого для масштабного наступления", - сказал он.

Ракеты против радаров

Еще один интересный пункт из списка - противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM.

Во-первых, применение этих ракет уже было зафиксировано в Украине. Во-вторых, в Пентагоне официально подтвердили догадки экспертов, что украинцы научились использовать их со своих самолетов.

Обломки такой ракеты были обнаружены в августе на территории Украины, подконтрольной сейчас России. Тогда это стало сюрпризом, поскольку о поставках этих ракет не сообщалось.

Agm-88 HARM - авиационная ракета, которую обычно используют западные самолеты Фото: Getty Images

Тогда же в сети появилось много догадок о том, как вообще украинцы могли запустить AGM-88 HARM - ракету воздушного базирования, для запуска которой необходимо особое оборудование системы управления оружием, которая не была установлена на украинских МиГ-29 и Су-27.