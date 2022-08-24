Кто вам платит? Дебаты ⟩ Юдин и Агешин: снос памятника, диалог с оппозицией и планы на зиму

Начался демонтаж памятника в Пардаугаве, что стало поводом для новых споров и дискуссий. А ведь зима - близко, и, возможно, стоит думать о том, что делать с подорожанием цен на электричество и отопление? В новой политической дискуссии сойдутся премьерская партия "Новое Единство" и вечный флагман оппозиции "Согласие".