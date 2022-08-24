Ср, 24.08.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Кто вам платит? Дебаты ⟩ Юдин и Агешин: снос памятника, диалог с оппозицией и планы на зиму

Эрика Сташкевич Артем Липин rus.tvnet.lv
Юдин и Агешин: снос памятника, диалог с оппозицией и планы на зиму
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Ведущие "Кто вам платит?/Дебаты" Артём Липин и Эрика Сташкевич.
Ведущие "Кто вам платит?/Дебаты" Артём Липин и Эрика Сташкевич. Фото: Jānis Škapars/TVNET

Начался демонтаж памятника в Пардаугаве, что стало поводом для новых споров и дискуссий. А ведь зима - близко, и, возможно, стоит думать о том, что делать с подорожанием цен на электричество и отопление? В новой политической дискуссии сойдутся премьерская партия "Новое Единство" и вечный флагман оппозиции "Согласие".

Продолжается новый сезон "Кто вам платит?/Дебаты", где мы обсуждаем актуальные вопросы с теми, кто хочет влиять на жизнь страны до 2026 года - кандидатами на пост депутатов 14-го Сейма, выборы в который пройдут уже 1 октября.

Гости эфира:

  • Андрей Юдин - депутат Сейма, баллотируется от партии "Новое Единство";
  • Валерий Агешин - депутат Сейма, баллотируется от партии "Согласие".

Темы эфира:

  • Позиции партий по ключевым вопросам и что сделали за созыв 13-го Сейма?
  • Снос памятника в Пардаугаве сплотит латвийское общество или станет поводом для раздора?
  • Могут ли коалиция и оппозиция договариваться между собой? Какие теперь "красные линии"?
  • Планы по разрешению энергокризиса. Какие идеи у коалиции? Что в них не нравится оппозиции?

Встречаемся в 18:00 здесь или на странице RUS TVNET в Facebook

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх