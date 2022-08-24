Начался демонтаж памятника в Пардаугаве, что стало поводом для новых споров и дискуссий. А ведь зима - близко, и, возможно, стоит думать о том, что делать с подорожанием цен на электричество и отопление? В новой политической дискуссии сойдутся премьерская партия "Новое Единство" и вечный флагман оппозиции "Согласие".
Кто вам платит? Дебаты ⟩ Юдин и Агешин: снос памятника, диалог с оппозицией и планы на зиму
Юдин и Агешин: снос памятника, диалог с оппозицией и планы на зиму
Продолжается новый сезон "Кто вам платит?/Дебаты", где мы обсуждаем актуальные вопросы с теми, кто хочет влиять на жизнь страны до 2026 года - кандидатами на пост депутатов 14-го Сейма, выборы в который пройдут уже 1 октября.
Гости эфира:
- Андрей Юдин - депутат Сейма, баллотируется от партии "Новое Единство";
- Валерий Агешин - депутат Сейма, баллотируется от партии "Согласие".
Темы эфира:
- Позиции партий по ключевым вопросам и что сделали за созыв 13-го Сейма?
- Снос памятника в Пардаугаве сплотит латвийское общество или станет поводом для раздора?
- Могут ли коалиция и оппозиция договариваться между собой? Какие теперь "красные линии"?
- Планы по разрешению энергокризиса. Какие идеи у коалиции? Что в них не нравится оппозиции?
Встречаемся в 18:00 здесь или на странице RUS TVNET в Facebook.
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