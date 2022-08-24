Видео ⟩ Ехал со скоростью 222 км/ч: в Риге пьяный водитель BMW устроил впечатляющую аварию

Побег от полиции закончился печально для нарушителя на синем BMW. Во время погони водитель не справился с управлением своей машины. Заехав на тротуар, он взлетел в воздух, словно на трамплине, и протаранил массивный рекламный щит. Металлическая конструкция столба расплющила автомобиль.

К счастью, безрассудная поездка обошлась без летальных последствий. Водитель и трое его друзей, которые находились в машине, вполне реально могли погибнуть.

Обломки автомобиля, разбросанные неподалеку, и бесчисленное количество медикаментов свидетельствуют о том, что оказание помощи пострадавшим потребовало от медиков больших усилий.

Сотрудники полиции установили, что компания нарушителей начала убегать от полиции, когда ехала из центра. На Крастмале водитель BMW проигнорировал требование сотрудника полиции остановиться.

Полиция заявила, что водитель BMW свернул на Островной мост, не подчинился законным требованиям полиции остановить автомобиль и начал убегать. Водитель транспортного средства на Островном мосту значительно превысил разрешенную скорость.

В месте, где разрешена скорость 70 километров в час, он ехал со скоростью 222 километра в час.

В полиции сообщают, что в выдохе провинившегося водителя содержался один промилле алкоголя. В отношении его возбуждено уголовное дело и несколько административных дел за нарушение правил дорожного движения. Впереди у мужчины серьезные расходы, ведь, как рассказали передаче владельцы рекламного щита, поврежден не только столб.

Представитель SIA Motofavorīts Сергей сообщил, что автомобиль взлетел в воздух, врезался в рекламный столб компании, затем в дерево. Реклама повреждена, компания обратилась к страховщикам. Стекло в магазине тоже повреждено, так что здание придется привести в порядок.

Видео: Сюжет передачи на латышском языке