Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман задержан по уголовному делу о "дискредитации" российской армии, пишет "Медуза" со ссылкой на ТАСС и E1.ru.
Видео ⟩ В России задержали бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана
"280-я статья, часть третья. Дело в Москве", - выкрикнул политик из окна своей квартиры журналистам.
Как сообщают СМИ, что дело против политика возбуждено из-за "публичных действий, направленных на дискредитацию использования вооруженных сил РФ" (ст. 280.3 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье - до пяти лет лишения свободы.
Ройзман был задержан рано утром 24 августа. Видео задержания опубликовал Telegram-канал Mash.
На видео несколько силовиков в масках заходят в подъезд жилого дома. Они поднимаются к квартире, где находится Ройзман. Запись заканчивается после слов сотрудницы силовых органов о проведении обыска и возбуждении уголовного дела.
Как сообщила помощница политика Лейла Гусанова, с обысками также пришли в открытый Ройзманом музей Невьянской иконы и офис "Фонда Евгения Ройзмана". Адвокат политика Владислав Идамжапов сообщил, что не может попасть к своему подзащитному.
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