Выявлено 972 новых случая Covid-19, скончались 6 человек

Умершие входили в возрастную группу от 60 до 89 лет:

один человек - в возрасте от 60 до 69 лет,

два человека - в возрасте от 70 до 79,

три человека - в возрасте от 80 до 89 лет.

Из них четыре человека не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, три человека были вакцинированы.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составил 848,2 случая на 100 тысяч населения.

Было проведено 3800 лабораторных тестов на Covid-19, 25,6% из них оказались положительными. Из выявленных зараженных 457 не были привиты против коронавируса или не завершили курс вакцинации, 515 заболевших были вакцинированы.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 был лабораторно подтвержден у 893 613 человека, 5934 человека умерли.