У голкипера "Челси" диагностировали рак

31-летняя немка ранее уже страдала этой болезнью, но смогла вылечиться. Заболевание у Бергер было диагностировано в ноябре 2017 года, но в феврале 2018 года она вернулась в футбол.

"Я бы хотела напрямую сообщить болельщикам, что после четырёх лет жизни без рака в моей щитовидной железе был обнаружен рецидив. Я уже говорила, что спортсмен должен бороться каждый день, чтобы стать лучше, и я продолжу это делать", - написала Бергер в Instagram.

Футболистка также написала, что постоянно контактирует с клубным врачом и специалистом в Лондоне. Спортсменка отметила, что начнёт лечение уже на этой неделе. Она выразила уверенность в том, что ей удастся победить болезнь и вернуться на поле.

В прошедшем сезоне футболистка вместе с "Челси" стала победительницей женского чемпионата Англии и обладательницей Кубка Англии.

С 2018 года Бергер вызывается в сборную Германии. В 2022 году она в составе национальной команды стала серебряным призёром чемпионата Европы, уступив в финале сборной Англии.