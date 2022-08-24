Фото ⟩ Майя Силова вышла в свет с мужем

Уже сообщалось, что Силова замужем почти два года, но достоянием общественности данный факт стал только этим летом. Силова сообщила, что ее муж является гражданином Норвегии, но, уступив желанию жены, переехал жить в Латвию.

Напомним, что на открытии фестиваля Галанте состоялось музыкально-комедийное шоу в исполнении группы Igudesman & Joo совместно с израильским контрабасистом-виртуозом Адамом Бен Эзрой.

Майя Силова с мужем Фото: Пресс-фото

Майя Силова с мужем Фото: Пресс-фото

19 августа под девизом "Юрмала будет танцевать" выступили мировые трендсеттеры в жанре балканской музыки, настоящие музыкальные хулиганы из Германии - Shantel и группа The Bucovina Club Orkestar.

На заключительном вечере фестиваля состоялась латвийская премьера шоу - мирового бестселлера Piaf! The Show. Представление повествует о творчестве и жизни легенды французского шансона Эдит Пиаф, полностью погружая зрителя в атмосферу Парижа начала прошлого века. Шоу, вдохновленное фильмом "Жизнь в розовом цвете" и поставленное театральным режиссером из Ниццы Жилем Марсалой, через песни Пиаф и яркий визуальный ряд рассказывает историю великой шансонье, ставшей одним из символов Франции.

Ранее RUS TVNET освещал, как проходит фестиваль мировой и классической музыки "Summertime - приглашает Инесса Галанте" в Юрмале.