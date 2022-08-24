Latvijas gāze больше не будет предлагать выравненный платеж

Из указанного порядка расчетов, опубликованного в официальном издании Latvijas Vēstnesis, удалена часть о выравненном платеже.

Представители Latvijas gāze ранее отказались комментировать опубликованный порядок расчетов, заявив, что более широкое информирование населения и бытовых потребителей по этим вопросам запланировано на конец августа с учетом того, что новый порядок расчетов вступает в силу 15 сентября.

Действующий в настоящее время порядок расчетов предусматривает, что ежемесячный выравненный общий платеж определяется продавцом на основании предоставленной оператором системы распределения информации об историческом потреблении природного газа и максимально допустимой нагрузке на газифицируемом объекте или же договоренностью между продавцом и пользователем в соответствии с договором купли-продажи природного газа, если историческое потребление пользователя неизвестно.

Выравненный ежемесячный платеж определяется на следующий отчетный период - обычно 12 месяцев. При необходимости продавец информирует пользователя об изменении выравненного ежемесячного платежа. Пользователь производит оплату согласно полученной информации.

Крупнейшими акционерами Latvijas gāze являются российский "Газпром" (34%), фонд Marguerite Gas II.S.a.r.l. (28,97%), немецкая компания Uniper Ruhrgas International GmbH (18,26%) и Itera Latvija (16%).