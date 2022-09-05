Любая ветеринарная клиника предлагает различные пищевые добавки для наших четвероногих друзей. Однако подобные препараты нужно использовать ответственно, потому что в противном случае результат может быть прямо противоположным – здоровье питомца не улучшится, а ухудшится. В этой статье вы узнаете, что надо учитывать перед покупкой пищевых добавок для собак!
Ветеринарная клиника объясняет: нужны ли собакам пищевые добавки и витамины?
Здоровым собакам добавки обычно не нужны, но есть нюансы
То, нужны ли вашему питомцу специальные добавки, во многом определяется рационом собаки. Если вы кормите собаку качественным промышленно приготовленным кормом, в нем, как правило, уже есть все необходимые витамины и питательные вещества. При выборе такого корма следует учитывать указания производителя, подбирать корм, подходящий для образа жизни и возраста вашей собаки. Логично, что питание для маленьких щенков и пожилых собак будет совершенно разным.
Добавки и витамины могут быть необходимы, если собаку ежедневно кормят домашней пищей. В этом случае очень высока вероятность того, что животное не получает все необходимые питательные вещества и витамины. В любом случае пищевые добавки следует вводить в меню домашнего животного только тогда, когда рацион питомца полностью проработан и вам известно, что и сколько ест ваша собака. Пищевые добавки обычно необходимы собакам, ожидающим прибавления, а также питомцам с проблемами со здоровьем.
Пищевые добавки не всегда могут помочь, и могут даже навредить
Умеренность – мать здоровья, гласит старая пословица. Это высказывание верно и насчет витаминов и минералов. Например, излишнее потребление кальция может привести к различным проблемам со скелетом, особенно у крупных собак. Для того чтобы давать животному правильные витамины и минералы, необходимо обладать профессиональными знаниями. Вот лишь один пример – знаете ли вы, что собаки с заболеванием тонкой кишки не могут принимать витамины группы В в обычном виде, поэтому им вводят витаминные инъекции? Таких нюансов много, поэтому ветеринарная клиника – первый этап на пути к правильной схеме приема пищевых добавок.
Ветеринарная клиника поможет подобрать витамины и минералы для питомца
Повторим самое важное – прежде чем покупать пищевые добавки и витамины, следует посетить ветеринара или ветеринарную клинику, чтобы разобраться, что именно нужно животному. Оценивая необходимость в дополнительных витаминах и минералах, ветеринарный врач берет во внимание:
- вес собаки;
- состав корма;
- аллергии (если есть);
- проблемы со здоровьем (если есть);
- образ жизни собаки.
При поиске конкретных витаминов или других пищевых добавок выбирайте добавки с подробным описанием. Также учитывайте, что хотя ветеринарная аптека в клинике может быть дороже, чем интернет-магазин, там можно будет купить качественные пищевые добавки.
Краткий обзор наиболее важных пищевых добавок
В ветеринарных клиниках можно приобрести и обычные витамины, и специализированные пищевые добавки. Рассмотрим основные виды добавок для животных.
Мультивитамины
Мультивитаминные комплексы для животных содержат различные витамины:
- Витамин А – необходим для зрения, иммунитета, оптимального функционирования и роста клеток; содержится в моркови. Растворяется в жирах, поэтому накапливается в организме и может быть токсичным;
- Витамин В – собакам необходимо несколько витаминов группы В. B2 (рибофлавин), B3 (ниацин), B5 (пантотеновая кислота), B6 (пиридоксин), (B7) инозитол и B8 (биотин) поддерживают здоровый кожный барьер. При их отсутствии у животного могут наблюдаться различные дерматологические заболевания и потеря веса. Витамин В6 также заботится о функционировании нервной системы и клеток крови, регуляции гормонов, активации генов и функционировании иммунной системы, а витамин В12 синтезирует эритроциты и белок и участвует в других биохимических реакциях. Витамины группы В водорастворимы и не накапливаются в организме, поэтому их концентрация может снижаться при рвоте и диарее;
- Витамин C – антиоксидант, который организм собаки может синтезировать самостоятельно, хотя иногда собаки нуждаются в дополнительных дозах витамин С;
- Витамин D – обеспечивает баланс кальция и фосфора в организме, здоровое развитие костей. Растворяется в жирах, токсичен при передозировке;
- Витамин E – растворяется в жирах и обеспечивает обмен веществ и оптимальное функционирование клеток;
- Витамин K – способствует работе печени, а также синтезирует белок для свертывания крови. Растворяется в жирах.
Мультивитамины могут дать домашнему питомцу широкий спектр питательных веществ. Однако следует учитывать, что правильно дозировать витамины для каждого животного может быть сложно. Неправильная дозировка витаминов влечет за собой проблемы со здоровьем.
Антиоксиданты
Если в организме животного слишком много свободных радикалов (метаболических промежуточных продуктов), естественные функции клеток нарушаются. Обычно это происходит, когда организм животного ослаблен, и помочь ему можно приемом антиоксидантов. Антикосиданты присутствуют в витаминах А и С, а также в магнии, цинке и меди. Добавлять антиоксиданты в рацион питомца необходимо осторожно, чтобы избежать передозировки.
Жирные кислоты Омега
Ненасыщенные жирные кислоты Омега-3, Омега-6 и Омега-9 благоприятно влияют на работу иммунной системы и суставов, регуляцию обмена веществ, профилактику воспалительных процессов и выпадения шерсти. Однако бесконтрольное употребление Омега кислот в рационе может вызвать у домашнего животного проблемы со здоровьем.
Таурин
Аминокислоты, заботящиеся о работе сердца и глаз, а также о росте, нейромодуляции, размножении, слухе и развитии плода. Особенно важен таурин для здоровья кошек. Таурин входит в состав кормов промышленного производства, но если вы кормите своего питомца домашней едой, то перед покупкой пищевой добавки с таурином животному необходимо сделать анализы.
Глюкозамин и хондроитин
Заботится о регенерации хрящей и смазке суставов, замедляет артрит. Конкретный препарат подбирает ветеринарный врач, исходя из возраста животного и состояние его здоровья.
Пробиотики
Так называемые хорошие бактерии заботятся о здоровье желудочно-кишечного тракта, так как имеющиеся в них микрооргаизмы Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei и Enterecoccus faecium не дают плохим бактериям размножаться в толстом кишечнике.
Как видите, существует множество различных видов пищевых добавок и витаминов для собак, но для того, чтобы они действительно помогли животному, необходимо предварительно проконсультироваться со специалистом. В Dino Zoo, крупнейшем зооцентре в странах Балтии, есть и профессиональная ветеринарная клиника, и большой зоомагазин. Ждем вас каждый день в Риге, на улице Краста 52!