Ветеринарная клиника объясняет: нужны ли собакам пищевые добавки и витамины?

Антиоксиданты

Если в организме животного слишком много свободных радикалов (метаболических промежуточных продуктов), естественные функции клеток нарушаются. Обычно это происходит, когда организм животного ослаблен, и помочь ему можно приемом антиоксидантов. Антикосиданты присутствуют в витаминах А и С, а также в магнии, цинке и меди. Добавлять антиоксиданты в рацион питомца необходимо осторожно, чтобы избежать передозировки.

Жирные кислоты Омега

Ненасыщенные жирные кислоты Омега-3, Омега-6 и Омега-9 благоприятно влияют на работу иммунной системы и суставов, регуляцию обмена веществ, профилактику воспалительных процессов и выпадения шерсти. Однако бесконтрольное употребление Омега кислот в рационе может вызвать у домашнего животного проблемы со здоровьем.

Таурин

Аминокислоты, заботящиеся о работе сердца и глаз, а также о росте, нейромодуляции, размножении, слухе и развитии плода. Особенно важен таурин для здоровья кошек. Таурин входит в состав кормов промышленного производства, но если вы кормите своего питомца домашней едой, то перед покупкой пищевой добавки с таурином животному необходимо сделать анализы.

Глюкозамин и хондроитин

Заботится о регенерации хрящей и смазке суставов, замедляет артрит. Конкретный препарат подбирает ветеринарный врач, исходя из возраста животного и состояние его здоровья.

Пробиотики

Так называемые хорошие бактерии заботятся о здоровье желудочно-кишечного тракта, так как имеющиеся в них микрооргаизмы Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei и Enterecoccus faecium не дают плохим бактериям размножаться в толстом кишечнике.