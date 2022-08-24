Мать в дуэте с сыном бьёт рекорды на чемпионате мира

Они уже несколько лет выступают в микст-дуэте, став уникальным тандемом в бадминтоне.

На чемпионате мира Зильберманы успешно преодолели первый раунд соревнований, а Светлана стала самым возрастным участником чемпионата мира, которому удалось одержать победу.

Рождённая в Беларуси Зильберман в 25 лет считалась слишком взрослой, чтобы представлять СССР на чемпионате мира. На тот момент она была в своей лучшей спортивной форме, но это не было аргументом.

"Они говорили, что я слишком стара. Сейчас я молодая женщина", - приводит слова Светланы AFP.

Светлана Зильберман Фото: AFP/SCANPIX

Спустя почти 40 лет она играет на самом высоком уровне, правда во втором раунде соревнований они вместе с 33-летним сыном потерпели поражение.

Интересно, что Светлана на 20 лет старше второго по возрасту участника чемпионата мира. К слову, она не планирует завершать карьеру и надеется на участие в следующем году в чемпионате мира, который пройдёт в Копенгагене.

"Я по-прежнему не чувствую усталости от игры", - говорит Светлана.

Также она помогает сыну как можно лучше подготовиться к одиночному турниру. Именно Светлана является тренером сына. Она отмечает, что не может найти для Михаила подходящего партнёра, поэтому взяла на себя эту роль сама. Впервые они участвовали в чемпионате мира в 2009 году.

Светлана Зильберман Фото: AFP/SCANPIX

"Я сосредоточен на одиночном разряде. В парном разряде мы участвуем для настроения, а не зацикливаемся на результате. Когда мы играем вместе, это хорошее чувство и оно приносит нам радость", - сказал Миша.

В мировом рейтинге Михаил занимает 51-е место. Его вдохновляет мама, которая не собирается завершать карьеру. "Моя мама никогда не прерывала свою карьеру. Я тоже не вижу причин для завершения карьеры".

Светлана Зильберман 53 раза побеждала в чемпионате Израиля, а в 1986 году она завоевала бронзу в одиночном разряде на чемпионате Европы. Михаил принимал участие в трёх Олимпийских играх.