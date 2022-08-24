Имя Латвии прозвучало в иностранных СМИ в связи с демонтажем памятника в Пардаугаве. Об этом пишут и на Западе, и в России, но при этом делают акцент на разных вещах.
Демонтаж памятника в Пардаугаве: как событие описывают на Западе и в России
В статьях западных СМИ событие описывается в более широком контексте стран Балтии, указывается, что на прошлой неделе в эстонской Нарве из публичного пространства были убраны памятники с советской символикой, в том числе танк времен Второй мировой войны Т-34, выполнявший функции памятника. За этим последовали кибернападения на сайты эстонских госучреждений и частных предприятий, однако последствия этих атак не были чувствительными.
Новостное агентство АР указало, что в Латвии живет много этнических русских и что в отмечаемый в России День Победы 9 мая многие из них принимают участие в празднованиях у памятника в Пардаугаве. Агентство упоминает и запланированный Русским союзом Латвии (РСЛ) протест (который Рижская дума запретила) и собранные подписи против сноса памятника, однако, с другой стороны, отмечает, что страны Балтии избавились от множества прославляющих СССР или коммунистических лидеров памятников, а также заняли строгую позицию против вторжения России в Украину.
Новость АР перепубликовали несколько престижных зарубежных СМИ, в том числе The Washington Post и Euronews.
Издание Politico отметило сказанное должностными лицами Латвии, а именно что памятник прославляет не только Красную армию, которая дважды оккупировала Латвию, но и совершенные Россией военные преступления. Politico также упомянуло активность Русского союза Латвии и неразрешенный протест.
Бизнес-издание Bloomberg охарактеризовало демонтаж памятника как "последний потенциальный спорный вопрос между Балтийским регионом и Россией".
"Среди этнических русских Латвии, которых примерно четверть из 1,9 миллиона жителей страны, многие поддерживают памятник, тогда как многие латыши считают его символом советской оккупации", - пишет журналист Bloomberg Аарон Эглитис.
Однако не все крупные западные СМИ обратили внимание на проходящий в Риге демонтаж памятника. Например, новостное агентство Reuters, материалы которого перепубликуют и используют в создании своих материалов СМИ по всему миру, к середине дня 24 августа не опубликовало ни одного материала о демонтаже.
Что пишут в России?
Большинство российских изданий называют комплекс в Пардаугаве "памятником Освободителям" и используют данное ему в советское время название "Памятник воинам Советской армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков". В отличие от западных СМИ, в опубликованных на российских каналах новостях акцент делается на людях, которые собрались во вторник в парке у памятника, а также на том, что были задержанные.
Так, НТВ сообщило, что власти Латвии "в одностороннем порядке" разорвали соглашения с Россией о защите советских памятников и дали зеленый свет демонтажу памятника в Пардаугаве, на что МИД РФ отреагировал сообщением о том, что Латвия нарушает международные обязательства.
В материалах российских каналов отмечается сообщение министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича, что из страны будут выдворены иностранцы, которые будут осуществлять противозаконные и несанкционированные действия во время демонтажа памятника.
В материалах расшифровываются сообщения российских чиновников и учреждений. Публикуются и статьи-комментарии и расшифровки постов русскоязычных жителей в соцсетях, в которых осуждается демонтаж памятника.
Описывая историю памятника, издание "Коммерсант" отметило, что с 90-х годов в Латвии велись дискуссии и проходил сбор подписей за его снос, а также была попытка подрыва в 1997 году. Однако в отличие от западных СМИ о советской оккупации не упоминается.
Позиция Латвии появляется в оппозиционных российских СМИ и их аккаунтах в соцсетях. Например, портал "Медуза" указал, что решение о демонтаже памятника было принято в мае этого года после того, как возложенные 9 мая цветы были убраны и на следующей день там началась "стихийная акция с пением советских песен и использованием пророссийской символики, что вызвало недовольство части общества Латвии".
Событие отражается и в наиболее влиятельных восточноевропейских аккаунтах в соцсетях, которые выступают против начатой Россией войны в Украине.
The Latvian police is tonight arresting groups of Russian protesters trying to interfere with the processes of tearing down an 80-meter-high monument in Riga glorifying the Red Army.— Visegrád 24 (@visegrad24) August 23, 2022
Pro-Russian groups have been gathering in front of the monument for years. pic.twitter.com/2PF181dTqk
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