Демонтаж памятника в Пардаугаве: как событие описывают на Западе и в России

В материалах российских каналов отмечается сообщение министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича, что из страны будут выдворены иностранцы, которые будут осуществлять противозаконные и несанкционированные действия во время демонтажа памятника.

В материалах расшифровываются сообщения российских чиновников и учреждений. Публикуются и статьи-комментарии и расшифровки постов русскоязычных жителей в соцсетях, в которых осуждается демонтаж памятника.

Описывая историю памятника, издание "Коммерсант" отметило, что с 90-х годов в Латвии велись дискуссии и проходил сбор подписей за его снос, а также была попытка подрыва в 1997 году. Однако в отличие от западных СМИ о советской оккупации не упоминается.

Позиция Латвии появляется в оппозиционных российских СМИ и их аккаунтах в соцсетях. Например, портал "Медуза" указал, что решение о демонтаже памятника было принято в мае этого года после того, как возложенные 9 мая цветы были убраны и на следующей день там началась "стихийная акция с пением советских песен и использованием пророссийской символики, что вызвало недовольство части общества Латвии".

Событие отражается и в наиболее влиятельных восточноевропейских аккаунтах в соцсетях, которые выступают против начатой Россией войны в Украине.

The Latvian police is tonight arresting groups of Russian protesters trying to interfere with the processes of tearing down an 80-meter-high monument in Riga glorifying the Red Army.



Pro-Russian groups have been gathering in front of the monument for years. pic.twitter.com/2PF181dTqk — Visegrád 24 (@visegrad24) August 23, 2022