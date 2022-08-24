Полгода в Украине идет война: шесть месяцев в шести графиках и цифрах

Впрочем, по словам экспертов, реальное количество погибших может быть гораздо выше.

Фото: BBC

Украина и Россия утверждают, что на войне погибли десятки тысяч людей, но их цифры не сходятся друг с другом, а проверить их независимо не представляется возможным.

Фото: BBC

ООН не считают надежной информацию о жертвах, предоставленную самими конфликтующими сторонами.

4. Беженцы

Фото: BBC

С начала полномасштабной войны в Украине по данным ООН страну покинуло по меньшей мере 12 млн человек.

Более пяти млн уехали за границу, в основном в соседние страны. Еще семь были вынуждены искать новую крышу над головой, не покидая территорию Украины.

Однако несколько сотен тысяч уехавших уже вернулись в Украину, особенно в крупные города, такие, как Киев.

Фото: BBC

По оценке Управления верховного комиссара Агентства ООН по делам беженцев, в период с первого дня российского вторжения по 17 августа, из Украины в страны Европы бежали более 6,4 млн человек.

Некоторые украинцы, особенно жители оккупированных территорий, отправились в Россию. По словам президента Путина, его силы эвакуировали 140 тыс. россиян из Мариуполя. Российская сторона настаивает, что украинцы уезжают в Россию добровольно, однако группы волонтеров, помогающие украинцам уехать из Россию говорят, что уехали уже тысячи.

Большая часть из уехавших в Европу отправилась в Польшу или Германию.

5. Ущерб

Фото: BBC

То, как шесть месяцев войны отразились на украинской инфраструктуре, видно невооруженным взглядом.