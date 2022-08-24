Байден объявил о военной помощи Украине в размере 3 миллиардов долларов

Об этой помощи объявлено 24 августа - в День независимости Украины, и в день, когда исполняется полгода с момента полномасштабного вторжения России в Украину.

Пакет объемом около трех миллиардов долларов направлен на то, чтобы помочь Киеву обеспечить свою долгосрочную оборону путем обучения солдат и покупки оружия.

Средства пойдут на финансирование контрактов на дроны, оружие и другое оборудование, которое окажется на поле боя не раньше чем через год или два.

В пятницу Пентагон сообщил о пакете военной помощи в размере 775 миллионов евро, который включает в себя ракеты, артиллерию, противотанковое оружие и боеприпасы, а также бронетранспорт для разминирования.

Байден также оценил сопротивление Украины в ходе российского вторжения.

"Не стихающие шесть месяцев атаки только умножили гордость украинцев за себя, свою страну и свои 31 год независимости, - заявил Байден. - Сегодня и каждый день мы вместе с народом Украины".

Это будет крупнейшим пакетом военной помощи США Украине с начала войны.

В свою очередь Германия планирует оказать Украине военную поддержку еще на 500 миллионов евро, сообщила во вторник пресс-служба правительства Германии.

Поставки предполагают три зенитно-ракетных комплекса Iris-T, десять бронированных ремонтно-эвакуационных машин, 20 ракетных установок, высокоточные боеприпасы и системы защиты от дронов. Оружие будет доставлено в 2023 году, а возможно, и раньше - но при этом поставки все еще должен одобрить парламентский комитет Германии по бюджету.

Оказывать поддержку Украине намерены также Франция и Италия.