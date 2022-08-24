Посол России в Латвии: Мы уже начали выдавать визы задержанным у памятника в Пардаугаве

"Мы уже начали выдавать российские визы тем гражданам, которые были в эти дни задержаны у памятника освободителям Риги, для того, чтобы они могли беспрепятственно покинуть территорию Латвии и найти убежище в Российской Федерации, если потребуется", - цитирует ТАСС заявление Ванина.

По его словам, "желающие получить визы есть", и посольство "оперативно проводит" с ними работу.

Напомним, в ночь на среду возле комплекса советских памятников в Пардаугаве полиция задержала еще пять человек, это значит, что всего в районе парка Победы за неподчинение законным требованиям полиции были задержаны 19 человек.

В полиции информируют, что начато несколько процессов об административных правонарушениях, проводится оценка ответственности лиц.

Уже сообщалось, что утром во вторник, 23 августа, был начат демонтаж постамента памятника в парке Победы. За первый день демонтажа проведены следующие работы: демонтирована часть площади возле памятника, снесены все три скульптуры солдат, начали сносить и статую женского образа, обелиск пока находится на своем месте.

К вечеру недалеко от памятника стали собираться люди. Полиция сообщила, что во вторник были задержаны 14 человек, которых неоднократно просили прекратить нарушать закон, но они не подчинились требованиям полиции. Нарушители были задержаны и отправлены в полицейские участки, соответственно начаты 14 административных процессов.

В среду утром, 24 августа, в парке Победы в Пардаугаве продолжились работы по демонтажу памятника: снесли статую женского образа.