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Вторая российская фигуристка за месяц решила сменить гражданство

rus.tvnet.lv
Вторая российская фигуристка за месяц решила сменить гражданство
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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото Фото: pixabay.com

Российская фигуристка Мария Дмитриева намерена выступать на соревнованиях за Израиль. Об этом сообщает ряд российских спортивных СМИ.

14-летняя Дмитриева отправила запрос в Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР) о смене спортивного гражданства на израильское, и её переход уже находится в стадии оформления.

Ранее спортсменка занималась в группе Алексея Мишина, а в апреле перешла к тренеру Сергею Розанову. В прошлом сезоне Дмитриева заняла 8-е место на чемпионате Санкт-Петербурга среди юниорок старшей возрастной группы. На первенстве России в 2021 году спортсменка заняла 22-е место.

За последний месяц это уже второй случай, когда российская фигуристка решила сменить спортивное гражданство. 19 августа стало известно, что 15-летняя Ульяна Ширяева будет выступать за сборную Канады.

Напомним, 1 марта Международный союз конькобежцев (ISU) запретил российским и белорусским спортсменам принимать участие в соревнованиях под эгидой организации в связи с ситуацией в Украине.

В июне ISU продлил отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований до особого решения совета или конгресса.

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