Стакис призывает сохранять спокойствие и не мешать сносу памятника в Пардаугаве

Мэр поблагодарил полицию и органы безопасности, которые обеспечивают порядок в Риге во время демонтажа советского мемориала в парке Победы.

Стакис отметил, что процесс демонтажа идет по плану. Полиция и самоуправление призывают людей в это время не участвовать в ненужной конфронтации мнений и не поддаваться потенциальным провокациям.

"Хочу подчеркнуть, что решение о демонтаже памятника в парке Победы было совместным, публично продискутированным и утвержденным в рамках демократического процесса парламентом, правительством и Рижским самоуправлением. Поэтому прошу уважать это решение и тех, кто с ним не согласен", - сказал мэр Риги.

Стакис отметил, что этот и ряд других объектов, решение о демонтаже которых принял Сейм, символизируют советскую тоталитарную идеологию, поэтому они больше не могут находиться в общественном пространстве в то время, когда преемница советской власти Россия совершает преступления на Украине.

В то же время и Рига, и другие самоуправления продолжат уважительно относиться к мемориальным доскам и памятникам в местах захоронениях солдат, отметил мэр.