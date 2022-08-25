"12 только на одной коленке". Фигуристка Синицина рассказала о своих шрамах

"К сожалению, в нашем виде спорта шрамы неизбежны. Не могу сказать, что шрамы украшают! Я их замечаю, даже если они совсем незаметны. Бывают шрамики от лезвия, зубцов, пяток или, самое банальное, просто от льда, потому что он очень острый, когда хорошо закатан. Иногда выходишь на вторую разминку, а перед тобой семь пар откатались и на зубцах попрыгали. И ты думаешь больно будет, а потом мысль "да и фиг с ним", - написала Синицина.

Фигуристка также перечислила, на каких частях тела у неё имеются шрамы.

"На одной коленке у меня 12 шрамиков, на другой всего два. На подбородке два, ну и любимые надкостницы. О, и самое... это кисти и пальцы! Короче, красота требует жертв!", - написала Синицина.

Виктория Синицина выступала в танцах на льду с Никитой Кацалаповым. В их активе золотые медали чемпионатов мира (2021) и Европы (2020, 2022), а также командное золото Олимпиады в Пекине.

В августе тренер дуэта Александр Жулин объявил, что Синицина и Кацалапов завершили спортивную карьеру. Одной из причин стало отсутствие мотивации из-за неучастия в международных соревнованиях.